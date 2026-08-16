El club de fútbol femenino de Oviedo que busca jugadoras para construir su cantera

El equipo de fútbol femenino ovetense Frida CFF da un paso más en su crecimiento con la formación de su primer equipo alevín. Para sacar adelante esta nueva categoría, buscan niñas nacidas en 2015 y 2016 que quieran comenzar a jugar en la temporada 2026/2027. El plazo de inscripción estará abierto hasta principios de octubre, cuando comienza el periodo de competición.

Además del equipo alevín, las niñas de 3 a 9 años que quieran también pueden inscribirse durante todo el año en la escuela del club. La entrenadora de ambas categorías y cofundadora del Frida CFF, Celia Álvarez, afirma que no es necesaria ninguna experiencia previa: “Se trata de un fútbol formativo; buscamos niñas que quieran practicar el deporte que más les gusta”.

El club, que entrena en el campo de Matalablima, en la zona de La Monxina, nació en 2022, tal y como explica su cofundadora y entrenadora del equipo senior, Jessica García: “Ocurrió después de que un grupo de jugadoras y entrenadoras, con amplio bagaje, tuviéramos una mala experiencia en un equipo femenino de un club masculino. Al quedarnos sin equipo, decidimos que lo mejor era, de un problema, ver una oportunidad”.

El primer paso fue encontrar un nombre con el que ya se sintieran identificadas. “Frida Kahlo es una figura importante del feminismo que tuvo que luchar para demostrar su valía. Además, Frida funciona como acrónimo de los valores que nos representan tanto en la vida: Feminismo, respeto, igualdad, diversidad, aprendizaje. Como en el deporte: Fútbol, responsabilidad, intensidad, deportividad y actitud”, detalla Álvarez. Asímismo, añade García, “queremos formar a niñas en un entorno seguro y cambiar ese pensamiento tan recurrente de que el fútbol no transmite los valores que se buscan en el deporte”.

Por la izquierda, Celia Álvarez junto a Mar Rodríguez, Tania Cordera, Candela Gavilán, Raquel cuesta y Luján Menéndez. / Frida CFF

Durante estos cuatro años de recorrido, el club ha conseguido ir sumando logros paso a paso hasta la creación del nuevo equipo alevín femenino, un proyecto que encaran con “especial ilusión”. “Al principio, comenzamos con un equipo senior para competir en la categoría regional. En nuestro segundo año, abrimos la escuela de fútbol para formar a niñas fuera de la competición, algo que hemos mantenido en la tercera y cuarta temporada. Además, este año, el equipo senior competirá de nuevo en tercera federación, la máxima categoría territorial del fútbol femenino asturiano”, apunta García.

Pero el camino no ha sido fácil; las entrenadoras señalan principalmente dos problemas. “Por un lado, la captación de patrocinadores. No hemos tenido apenas continuidad o apoyos, esto genera una inestabilidad económica que hace sentir que se empieza de cero cada año. Es muy difícil encontrar respaldo para un proyecto nuevo y, además, de fútbol femenino”, asegura Álvarez. “El otro, es la captación de jugadoras; al ser un equipo de nueva creación siempre cuesta mucho más”, agrega García.

Ahora, el club se centra en la construcción de una cantera sólida que en el futuro pueda jugar en el primer equipo. Este fue siempre uno de los pilares del proyecto desde sus inicios y lo afrontan con una clara mentalidad: “Tratamos de crear un lugar donde las jugadoras sean las protagonistas y donde las niñas puedan aprender, crecer y mejorar en el deporte y a nivel personal”, expone Álvarez. Desde el club miran hacia adelante con el objetivo de convertirse en un referente del fútbol femenino en Asturias, tanto a nivel deportivo como social, y contar con una cantera que represente al Frida CFF en todas las categorías.

Por la izquierda, Candela Gavilán, Tania Cordera, Daniela Pérez y Luján Menéndez. / Frida CFF

Las entrenadoras también quisieron transmitir un mensaje a las niñas que se lo estén pensando, pero que todavía no se atrevan a dar el paso: “Esto es fútbol formativo; lo importante es que las niñas empiecen a jugar al deporte que les gusta acompañadas de otras niñas que quizás en su momento también tuvieron dudas”, explica García. “Si las dudas son porque no nos conocen, siempre digo que lo importante es que vengan y prueben”, añade Álvarez.

Noticias relacionadas