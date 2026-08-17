Educación autoriza un centro privado de FP cerca de La Corredoria con 40 plazas de auxiliar de Enfermería

Oviedo ampliará el próximo curso su oferta de Formación Profesional sanitaria con la apertura de un nuevo centro privado especializado. La Consejería de Educación, en manos de Eva Ledo, acaba de autorizar el funcionamiento de Galeno Formación Profesional, que se instalará en el número 9 de la calle Doña Jimena y comenzará su actividad el próximo curso. El centro arrancará impartiendo el ciclo formativo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, para el que dispondrá de 40 puestos escolares, repartidos entre un grupo de primero y otro de segundo con veinte plazas cada uno.

La nueva titulación tendrá una duración total de 1.400 horas, entre la preparación teórica y práctica y la correspondiente fase de formación en empresas. Las clases se desarrollarán en modalidad presencial y en turno diurno, tal y como recoge la autorización del Principado. El horario establecido por el centro será de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 14.00 horas, con sesiones de aproximadamente 55 minutos y un descanso durante la mañana. El precio por cursar el ciclo completo asciende a 3.490 euros. Para reservar la plaza y formalizar la matrícula será necesario realizar un primer pago de 250 euros, mientras que los 3.240 euros restantes podrán financiarse de acuerdo con las condiciones y plazos que establezca el propio centro.

La formación tendrá una fase de prácticas, que permitirá al alumnado trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas a un entorno profesional. Precisamente, la resolución de Educación establece expresamente que el centro deberá garantizar a sus estudiantes la realización de esta formación práctica en empresas o instituciones, públicas o privadas, dentro del entorno productivo del Principado. También tendrá que disponer del equipamiento necesario para impartir el ciclo y contar con profesorado que cumpla las titulaciones exigidas por la normativa.

Para acceder al ciclo podrán matricularse, entre otros, quienes tengan el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o una titulación universitaria. También se contempla el acceso mediante las pruebas correspondientes a ciclos formativos de grado medio o superior o a través de la prueba de acceso a la Universidad. Los alumnos deberán entregar una copia compulsada del DNI y de la titulación o acreditación que permita su ingreso, además de cualquier otra documentación que pueda requerirse en función de su situación académica.

Una vez superada la formación, los estudiantes obtendrán el título oficial de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una titulación que permite participar en procesos selectivos y bolsas de empleo en los que se exija esta cualificación, entre ellos los convocados por organismos como el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) o el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), siempre que los aspirantes cumplan el resto de requisitos fijados en cada convocatoria.

Las posibilidades laborales abarcan distintos ámbitos asistenciales. Entre las salidas profesionales que plantea el ciclo figuran las de técnico auxiliar de Enfermería o clínica, atención primaria y cuidados de enfermería a domicilio, geriatría, pediatría, salud mental, unidades especiales o esterilización. También permite orientar la actividad hacia el área bucodental o trabajar como técnico auxiliar en balnearios.

Un expediente iniciado en 2024

La apertura del centro culmina un procedimiento administrativo que comenzó hace casi dos años. La empresa solicitó el 5 de noviembre de 2024 autorización para abrir en Oviedo un centro privado que impartiese este ciclo. La petición ya recogía la configuración que finalmente ha recibido el visto bueno de Educación: un grupo de primero y otro de segundo, veinte plazas en cada uno y clases en horario diurno.

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El expediente dio otro paso el 25 de febrero de 2026, cuando el Servicio de Infraestructuras Educativas emitió un informe técnico favorable sobre la documentación aportada por la empresa. Posteriormente, el 17 de julio, el Servicio de Inspección Educativa avaló la compatibilidad de los espacios previstos para impartir presencialmente las enseñanzas de Cuidados Auxiliares de Enfermería. Con ambos informes favorables y una vez comprobado el cumplimiento del resto de requisitos legales, la Consejería dictó la autorización definitiva el 30 de julio de 2026.