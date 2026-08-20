Los niños podrán personalizar su propia mochila este sábado en el mercadillo de La Corredoria

El mercadillo de La Corredoria sumará este sábado una nueva actividad dirigida especialmente al público infantil. Los niños que se acerquen hasta la plaza del Conceyín podrán participar en un taller de personalización de mochilas de cordones, en el que tendrán la oportunidad de diseñar y decorar su propio complemento y llevárselo después a casa.

La actividad se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas y los participantes dispondrán de rotuladores textiles y diferentes plantillas para crear sus diseños. Podrán utilizar dibujos, colores y distintos motivos para confeccionar una mochila personalizada. El taller permanecerá abierto durante toda la mañana y se podrá acceder de manera continua hasta completar el aforo previsto.

La propuesta está organizada por E2 Educación y Eventos y se incluye dentro del programa de dinamización que desarrolla el Ayuntamiento en el mercadillo de La Corredoria. El objetivo es acompañar la actividad comercial de cada sábado con iniciativas de ocio que ayuden a atraer nuevos visitantes y conviertan el mercado en un punto de encuentro para las familias.

La concejala de Economía. Leticia González, destacó que el Consistorio continúa incorporando «actividades creativas que animan a las familias a acercarse al mercadillo y disfrutar de una mañana diferente, combinando el comercio de proximidad con propuestas de ocio participativas». También considera que este tipo de iniciativas permiten generar «un mayor ambiente en el mercado», favorecen la llegada de visitantes y contribuyen a consolidar el mercadillo de La Corredoria como un espacio de encuentro para los vecinos.

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El mercado se instala todos los sábados por la mañana en la plaza del Conceyín y cuenta con puestos de alimentación, moda, calzado, artesanía, juguetes y otros productos. La programación de actividades paralelas busca reforzar su atractivo y favorecer la afluencia de público durante las mañanas de los fines de semana.