El mercadillo de La Corredoria amplía su oferta de ocio con una propuesta para que los niños diseñen imanes y chapas
La actividad se desarrollará este sábado entre las once y media y la una y media en la plaza del Conceyín y se enmarca en el programa municipal de dinamización comercial
El mercadillo de La Corredoria sumará este sábado, 29 de agosto, una nueva propuesta de ocio dirigida especialmente a los más pequeños. La plaza del Conceyín acogerá un taller de creación y personalización de imanes y chapas, en el que cada participante podrá elaborar sus propios diseños y llevárselos después a casa.
La actividad se desarrollará entre las once y media de la mañana y la una y media de la tarde y estará abierta a incorporaciones durante toda la sesión, hasta completar el aforo. Los asistentes dispondrán de dibujos, colores y diferentes elementos decorativos para confeccionar las piezas a su gusto.
El taller, organizado por E2 Educación y Eventos, se incluye dentro del programa de dinamización que el Ayuntamiento de Oviedo desarrolla en torno al mercadillo semanal de La Corredoria, con el objetivo de combinar las compras con actividades de ocio y atraer a las familias a la zona.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destacó que «con este nuevo taller seguimos ofreciendo a las familias propuestas creativas y participativas que complementan la actividad comercial y hacen más atractiva la visita al mercadillo». La edil añadió que «este tipo de iniciativas contribuyen a generar ambiente, favorecen la afluencia de visitantes y consolidan el mercadillo de La Corredoria como un espacio de encuentro y convivencia para los vecinos y las familias».
El mercadillo de La Corredoria se instala cada sábado en la plaza del Conceyín y cuenta con puestos de alimentación, ropa, calzado, artesanía, juguetes y otros productos.
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