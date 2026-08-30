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El fútbol femenino juega a favor de las personas sin hogar

El Frida reúne a tres clubes en Matalablima y destina la recaudación a la Asociación Albéniz

Foto de familia de las jugadoras de los tres equipos en uno de los descansos entre los partidos.

Foto de familia de las jugadoras de los tres equipos en uno de los descansos entre los partidos. / A. G. V

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Alba G. Villanueva

"La sociedad le da mucho al fútbol y el fútbol también tiene que darle algo a la sociedad", afirma Celia Álvarez, cofundadora del Frida, club de fútbol femenino que juega en Matalablima. Con esa filosofía, celebraron este domingo la segunda edición de su torneo solidario "Sumar", cuya recaudación se destinará a la Asociación Albéniz y a su trabajo contra el sinhogarismo. Sobre el césped mojado del campo de Matalablima se enfrentaron el Frida CFF, la UD San Julián de los Prados y el Fortuna FC.

La labor social ha estado presente en el Frida desde su fundación, hace cuatro años. El club organizó inicialmente varios partidos benéficos dentro de la propia liga, aunque mantener esa fórmula resultaba complicado. Por ese motivo decidió crear una competición específica durante la pretemporada. "El año pasado destinamos todo lo recaudado a Aspace, que ayuda a personas con parálisis cerebral, y este año colaboramos con Albéniz", explicó Álvarez. La entidad trabaja desde hace más de tres décadas en la prevención y erradicación del sinhogarismo. Los fondos se obtuvieron mediante las entradas, con un precio de cinco euros, y la venta de papeletas para una rifa celebrada durante el descanso previo a la final.

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Sonia Fernández, jugadora del Frida desde el año de su fundación, destacó el ambiente de la cita. "Sin la presión de la liga se disfruta mucho más jugando", aseguró. El torneo sirve además como preparación para la nueva temporada y ayuda a cohesionar al equipo mientras da visibilidad a entidades sociales, añadió. Irati Matute, incorporada al club este mismo mes, también valoró el carácter solidario de la iniciativa. "Es algo muy especial que representa los valores del fútbol. Practicamos el deporte que nos gusta y, al mismo tiempo, ayudamos a una causa mayor. Es muy bonito saber que las personas que vienen a vernos también forman parte de ello", señaló.

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El Fortuna FC se adjudicó el torneo tras imponerse en la tanda de penaltis a la UD San Julián de los Prados. El resultado, sin embargo, quedó en un segundo plano. Celia Álvarez destacó que la asistencia superó la de la primera edición, lo que permitió aumentar también la recaudación, y resumió la jornada como "un día muy bonito". La cofundadora del Frida y entrenadora de su escuela recordó, además, que los entrenamientos de las categorías inferiores comienzan esta semana y animó a las niñas interesadas a acercarse al club: "Que vengan a probar sin compromiso".

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