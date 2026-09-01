Herido grave un motorista de 28 años tras colisionar con un coche, en La Corredoria

Un motorista de 28 años resultó herido grave la tarde de este martes tras verse implicado en un accidente con un turismo en la calle Cardenal Álvarez Martínez, en el barrio ovetense de La Corredoria. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde a última hora permanecía ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El siniestro se produjo sobre las cinco menos cuarto de la tarde. Por causas que están siendo investigadas, la motocicleta colisionó con un turismo, conducido por un joven de 23 años. Como consecuencia del impacto, el motorista sufrió hemorragias intracraneales, lesiones que motivaron su evacuación al complejo hospitalario ovetense en una unidad de soporte vital.

El pronóstico hospitalario del herido era grave y a última hora de este martes continuaba ingresado en la UCI del HUCA.

En el turismo viajaban, además del conductor, una acompañante de 23 años. La joven también tuvo que ser trasladada a un centro sanitario, aunque su pronóstico era, en principio, leve. El conductor del vehículo acudió posteriormente por sus propios medios para ser atendido de lesiones que tampoco revestían inicialmente gravedad.

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La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.