El mercadillo de La Corredoria organiza un taller infantil de pintacaras este sábado
La actividad gratuita se celebrará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín
Á. C.
El mercadillo de La Corredoria incorporará este sábado, 5 de septiembre, un taller de pintacaras dirigido especialmente al público infantil. La actividad se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín.
Durante esas dos horas, los participantes podrán incorporarse de forma continua, hasta completar el aforo previsto, y elegir entre diferentes diseños de maquillaje para transformarse en sus personajes favoritos. El taller correrá a cargo de E2 Educación y Eventos.
La propuesta forma parte del programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Oviedo para dinamizar el mercadillo y complementar su oferta comercial con alternativas de ocio familiar.
La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, señaló que estas iniciativas buscan «generar ambiente» y favorecer la llegada de visitantes al recinto.
El mercadillo de La Corredoria se instala todos los sábados por la mañana en la plaza del Conceyín. Sus puestos ofrecen productos de alimentación, moda, calzado, artesanía y juguetes, entre otros artículos.
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