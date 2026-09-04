El mercadillo de La Corredoria organiza un taller infantil de pintacaras este sábado

El mercadillo de La Corredoria incorporará este sábado, 5 de septiembre, un taller de pintacaras dirigido especialmente al público infantil. La actividad se desarrollará entre las 11.30 y las 13.30 horas en la plaza del Conceyín.

Durante esas dos horas, los participantes podrán incorporarse de forma continua, hasta completar el aforo previsto, y elegir entre diferentes diseños de maquillaje para transformarse en sus personajes favoritos. El taller correrá a cargo de E2 Educación y Eventos.

La propuesta forma parte del programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Oviedo para dinamizar el mercadillo y complementar su oferta comercial con alternativas de ocio familiar.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, señaló que estas iniciativas buscan «generar ambiente» y favorecer la llegada de visitantes al recinto.

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El mercadillo de La Corredoria se instala todos los sábados por la mañana en la plaza del Conceyín. Sus puestos ofrecen productos de alimentación, moda, calzado, artesanía y juguetes, entre otros artículos.