Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria

Casi tres millones de euros servirán para convertir en un gran centro social integrado el edificio de La Corredoria nacido para albergar un mercado de abastos que nunca llegó a hacerse realidad. La reforma, presupuestada en 2,9 millones, incorporará una ludoteca, una sala polivalente, un salón de actos, dependencias para realizar gestiones municipales y un local de hostelería. El proyecto básico y de ejecución, aprobado este jueves, da paso a la licitación de las obras. «Recuperaremos un inmueble abandonado y degradado para convertirlo en un moderno equipamiento al servicio de los vecinos», destacó el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta.

Una parte del centro se reservará para acercar los servicios municipales a los residentes de La Corredoria. Las dependencias administrativas permitirán realizar trámites y recibir atención sin necesidad de desplazarse hasta el centro de la ciudad. El inmueble será plenamente accesible y se completará con zonas verdes y amplias salas destinadas a iniciativas culturales, educativas y lúdicas. Será, en palabras de Cuesta, un equipamiento «pensado para el disfrute de niños y familias».

Los nuevos espacios permitirán organizar actividades sociales, culturales, educativas y de ocio en un inmueble situado en la calle Emilio Llaneza. La ludoteca estará especialmente orientada a los niños y las familias, mientras que la sala polivalente podrá adaptarse a talleres, reuniones y diferentes propuestas impulsadas tanto por el propio Consistorio como por las asociaciones del barrio.

El salón de actos dispondrá de un tratamiento específico de aislamiento y acondicionamiento acústico para poder albergar conferencias, representaciones y otras actividades sin causar molestias en el entorno. El proyecto contempla igualmente nuevos pavimentos y acabados preparados para soportar un uso intensivo de las instalaciones.

La reforma habilitará también un establecimiento de hostelería. El Ayuntamiento acondicionará el local dentro de las obras generales, pero su explotación será adjudicada posteriormente mediante una concesión municipal. De esta manera, el espacio podrá funcionar como un servicio complementario del centro y como punto de encuentro para sus usuarios.

La intervención afectará también a la envolvente del edificio, con la renovación de las fachadas y cubiertas y la incorporación de nuevos sistemas de aislamiento. El objetivo es reducir la demanda energética y las emisiones contaminantes, además de mejorar el confort térmico de los usuarios. Las instalaciones de climatización, ventilación, iluminación y producción de agua caliente serán renovadas para adaptar su funcionamiento a la ocupación real del centro y evitar consumos innecesarios.

La aprobación del proyecto básico y de ejecución permite iniciar ahora la contratación de las obras. El centro de La Corredoria será el tercero de estas características promovido durante el actual mandato, después de los proyectados en Ventanielles y La Florida. Por el momento, el gobierno local no ha concretado el plazo de ejecución ni una fecha aproximada para la apertura.

La actuación pretende cerrar una larga sucesión de proyectos frustrados. La construcción del mercado de abastos fue adjudicada en junio de 2010 y financiada en buena medida con fondos europeos del Plan Urban. A finales de 2012 fue necesario ampliar el contrato para incorporar los accesos, que no habían sido incluidos inicialmente. El edificio ya estaba concluido en 2014 después de una inversión total cifrada entonces en unos 3,4 millones de euros, pero permanecía cerrado y sin una fecha para su entrada en servicio.

En enero de 2015 se organizó una jornada de puertas abiertas para que los vecinos y los posibles comerciantes conocieran las instalaciones. El primer concurso convocado para ocuparlas quedó desierto. El gobierno tripartito recuperó el proyecto en 2016 con unas condiciones más flexibles y una oferta compuesta por catorce puestos, una mediana superficie comercial y una cafetería. El objetivo era inaugurar el mercado antes de que terminase aquel año, pero la iniciativa tampoco prosperó.

Un nuevo intento de adjudicación volvió a fracasar en abril de 2017 porque el único aspirante no presentó el aval y la documentación técnica exigidos. El tripartito acabó descartando ese mismo año que el inmueble abriera como plaza de abastos y comenzó a estudiar otros posibles usos para evitar que continuase vacío.

El recinto recibió una nueva inversión en 2019, cuando se destinaron medio millón de euros a un taller de empleo que debía rehabilitarlo y transformarlo en un espacio multiusos. El programa ocupó a treinta personas durante doce meses y contemplaba habilitar plazas de aparcamiento y almacenes para las asociaciones del barrio. Aquella actuación tampoco consiguió proporcionar al inmueble una actividad permanente.

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El antiguo mercado sí ha abierto sus puertas de manera ocasional para acoger jornadas, encuentros culturales y actividades juveniles, pero nunca llegó a funcionar de forma estable. Su transformación en centro social integrado pretende dar finalmente un uso continuado a un edificio levantado hace más de una década y responder a la demanda de equipamientos de uno de los barrios más poblados de la ciudad.