La Corredoria tendrá un servicio diario de autobús con los campus universitarios de Gijón: esta es la zona de la que saldrá
Con paradas en Lugones y La Fresneda, empezará a funcionar este jueves y saldrá a las 7:45 horas del barrio ovetense y volverá desde La Laboral a las 14:05
Una nueva línea de autobuses del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) unirá desde el próximo jueves, día 10, el barrio ovetense de La Corredoria con los dos campus universitarios de Gijón: Viesques y La Laboral. Saldrá de la plaza de los Cuatro caños y tendrá otra parada en la zona de la iglesia antes de recalar en Lugones y en La Fresneda.
El primero de estos servicios, que empezarán a funcionar con el inicio del curso universitario, partirá a las 7:45 horas y regresará desde La Laboral a las 14:05 horas. El recorrido incluirá junto a las dos paradas de La Corredoria, otras dos en Lugones, -en la avenida de Oviedo, número 20, y en El Castro- y una en la iglesia de La Fresneda.
Ya en Gijón, el autobús recalará en la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Marina y el edificio del aulario de la EPI para terminar su recorrido en la Universidad Laboral. Este nuevo servicio está incluido dentro de las ventajas de la tarjeta Conecta, el billete único asturiano que permite moverse por todo el Principado en transporte público por un máximo de 30 euros al mes, indicó el Consorcio de Transportes de Asturias.
Refuerzo del HUCA
La entidad reforzará también desde el jueves servicios que, dentro de Centrobus, unen Gijón con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que dan servicio a muchos de los trabajadores del complejo sanitario. De las cinco frecuencias diarias se pasará a seis.
Tres de los servicios tendrán salida desde la calle Ezcurdia-Las Mestas (a las 8:45, 10:45 y 12:15 horas) y las otras tres desde Menéndez y Pelayo con los mismos horarios que venían aplicándose hasta ahora (6:50, 13:50 y 20:50 horas). Desde el HUCA a Ezcurdia los autobuses saldrán a las 9:30, 11:30 y 13:00 horas y hacia Menéndez y Pelayo a las 8:15, 15:15 y 22:15 horas.
Además, la ruta que une El Berrón con los dos campus universitarios gijoneses tendrá dos nuevas frecuencias. Serán, en total, tres servicios diarios con salidas desde la localidad sierense a las 13:00 y 19:15 horas y los regresos desde Gijón a las 11:30 y 18:00 horas.
El CTA realizará ajustes horarios en otras dos rutas. La línea desde Pola de Laviana hacia Mieres adelantará su salida a las 8:15 horas para llegar a las 8:55 horas, antes del inicio de las clases en el campus. En el caso de la línea GO4, La Calzada-Natahoyo, desde el 10 de septiembre saldrá a las 7:40 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”