La Corredoria tendrá un servicio diario de autobús con los campus universitarios de Gijón: esta es la zona de la que saldrá

Una nueva línea de autobuses del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) unirá desde el próximo jueves, día 10, el barrio ovetense de La Corredoria con los dos campus universitarios de Gijón: Viesques y La Laboral. Saldrá de la plaza de los Cuatro caños y tendrá otra parada en la zona de la iglesia antes de recalar en Lugones y en La Fresneda.

El primero de estos servicios, que empezarán a funcionar con el inicio del curso universitario, partirá a las 7:45 horas y regresará desde La Laboral a las 14:05 horas. El recorrido incluirá junto a las dos paradas de La Corredoria, otras dos en Lugones, -en la avenida de Oviedo, número 20, y en El Castro- y una en la iglesia de La Fresneda.

Ya en Gijón, el autobús recalará en la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Marina y el edificio del aulario de la EPI para terminar su recorrido en la Universidad Laboral. Este nuevo servicio está incluido dentro de las ventajas de la tarjeta Conecta, el billete único asturiano que permite moverse por todo el Principado en transporte público por un máximo de 30 euros al mes, indicó el Consorcio de Transportes de Asturias.

Refuerzo del HUCA

La entidad reforzará también desde el jueves servicios que, dentro de Centrobus, unen Gijón con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y que dan servicio a muchos de los trabajadores del complejo sanitario. De las cinco frecuencias diarias se pasará a seis.

Tres de los servicios tendrán salida desde la calle Ezcurdia-Las Mestas (a las 8:45, 10:45 y 12:15 horas) y las otras tres desde Menéndez y Pelayo con los mismos horarios que venían aplicándose hasta ahora (6:50, 13:50 y 20:50 horas). Desde el HUCA a Ezcurdia los autobuses saldrán a las 9:30, 11:30 y 13:00 horas y hacia Menéndez y Pelayo a las 8:15, 15:15 y 22:15 horas.

Además, la ruta que une El Berrón con los dos campus universitarios gijoneses tendrá dos nuevas frecuencias. Serán, en total, tres servicios diarios con salidas desde la localidad sierense a las 13:00 y 19:15 horas y los regresos desde Gijón a las 11:30 y 18:00 horas.

El CTA realizará ajustes horarios en otras dos rutas. La línea desde Pola de Laviana hacia Mieres adelantará su salida a las 8:15 horas para llegar a las 8:55 horas, antes del inicio de las clases en el campus. En el caso de la línea GO4, La Calzada-Natahoyo, desde el 10 de septiembre saldrá a las 7:40 horas.