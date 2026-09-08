El nuevo centro social de La Corredoria tendrá 150 paneles solares

La cubierta del futuro gran centro social integrado de La Corredoria albergará 150 paneles solares destinados a producir electricidad para el autoconsumo del edificio. La instalación fotovoltaica será uno de los principales elementos de la transformación energética del antiguo mercado de abastos, que incorporará nuevos aislamientos, aerotermia, recuperación de calor e iluminación inteligente. El objetivo es reducir el consumo y las emisiones de dióxido de carbono sin renunciar al confort de los usuarios.

La reforma integral del inmueble, presupuestada en 2,9 millones de euros, renovará por completo su envolvente. Las fachadas y cubiertas incorporarán sistemas de aislamiento que limitarán las pérdidas de temperatura y reducirán la energía necesaria para calentar o refrigerar las dependencias. Esta actuación tendrá especial importancia en un equipamiento que albergará espacios muy diferentes y con niveles de ocupación variables a lo largo del día.

La climatización se realizará mediante bombas de calor con caudal de refrigerante variable y recuperación de energía. El sistema permitirá regular la temperatura en función de las necesidades de cada zona y aprovechar el calor generado en unas dependencias para atender la demanda de otras. De esta manera se evitará mantener todas las instalaciones funcionando a la misma intensidad cuando solo esté ocupada una parte del centro.

La ventilación seguirá un criterio similar. Las unidades de tratamiento del aire estarán dotadas de recuperación de energía y ajustarán su funcionamiento a la presencia de usuarios. El edificio podrá así renovar el aire de las salas utilizadas sin mantener a pleno rendimiento las instalaciones de aquellos espacios que permanezcan vacíos.

La producción de agua caliente sanitaria se confiará a un sistema de aerotermia de alto rendimiento, una tecnología que aprovecha la energía contenida en el aire exterior. A ello se sumará una iluminación de bajo consumo con mecanismos de regulación y control capaces de adaptar el encendido a la ocupación de cada dependencia y aprovechar al máximo la entrada de luz natural.

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Estas medidas forman parte del proyecto definitivo para convertir en centro social el edificio de la calle Emilio Llaneza que nació como mercado de abastos, pero nunca llegó a prestar ese servicio. El nuevo equipamiento contará con ludoteca, sala polivalente, salón de actos, dependencias para realizar gestiones municipales, zonas verdes y un local de hostelería cuya explotación será adjudicada posteriormente mediante concesión.