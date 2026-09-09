El mercadillo de La Corredoria incorpora dos horas de globoflexia para los niños como reclamo para las familias

El mercadillo de La Corredoria sumará este sábado un nuevo reclamo para las familias. Entre puestos de alimentación, ropa, calzado, artesanía y juguetes, los más pequeños podrán detenerse esta vez ante un particular puesto: el de un especialista en globoflexia, que irá convirtiendo globos de colores en animales, personajes y todo tipo de figuras a petición de los niños.

La actividad se celebrará el sábado 12 de septiembre en la plaza del Conceyín, entre las once y media de la mañana y la una y media de la tarde, y funcionará de manera continua durante esas dos horas. Los participantes podrán pedir su figura favorita y llevársela después a casa.

El taller, organizado por E2 Educación y Eventos, se incluye dentro del programa de dinamización que el Ayuntamiento de Oviedo desarrolla en el mercadillo con el objetivo de combinar las compras de los sábados con actividades de ocio y atraer a más público.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destaca que estas propuestas buscan complementar la oferta comercial y convertir el mercado en un punto de encuentro para las familias. «Con esta nueva actividad seguimos ofreciendo a las familias propuestas lúdicas que complementan la oferta comercial y hacen más atractiva la visita al mercadillo», señala.

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El mercadillo de La Corredoria abre todos los sábados por la mañana en la plaza del Conceyín y reúne puestos de alimentación, moda, calzado, artesanía, juguetes y otros productos.