La Junta exige congelar los alquileres de pisos públicos de La Corredoria con deficiencias

Los vecinos de los números 6, 8 y 10 de la calle Jardín, en La Corredoria, tendrán que esperar ahora a que Vipasa ponga negro sobre blanco qué obras necesitan sus viviendas, cuánto costarán y cuándo se ejecutarán. La Junta General aprobó ayer una proposición no de ley del PP que reclama congelar las subidas de alquiler de los pisos públicos que presenten deficiencias y exige al Principado un informe técnico sobre el estado de los tres edificios ovetenses en el plazo de un mes. La iniciativa salió adelante con los votos de PP, Vox, Adrián Pumares y Covadonga Tomé, mientras que PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS votaron en contra.

El texto reclama que no se puedan aplicar incrementos en las rentas de las viviendas públicas cuando los edificios tengan problemas estructurales, de habitabilidad, insalubridad o un evidente deterioro derivado de la falta de mantenimiento. La congelación se mantendría hasta que se ejecutasen íntegramente las reparaciones necesarias para garantizar la idoneidad y habitabilidad de los inmuebles.

La iniciativa pone el foco especialmente en los bloques de Jardín. En un mes, la Consejería competente en materia de vivienda deberá remitir un informe elaborado por los técnicos de Vipasa en el que se detallen las actuaciones interiores y exteriores necesarias, su presupuesto, el plazo previsto para ejecutarlas y la partida presupuestaria con la que se financiarán.

El diputado popular Agustín Cuervas-Mons defendió la propuesta después de que los vecinos hayan trasladado durante años sus quejas por el estado de los inmuebles. El parlamentario sostiene que algunas deficiencias vienen arrastrándose desde 2020 y critica que este verano Vipasa haya optado por enviar cartas a los residentes solicitándoles fotografías de los desperfectos. A su juicio, debería ser la empresa pública la que desplazase a sus técnicos para realizar una evaluación completa de las necesidades.

Cuervas-Mons también cuestiona que se planteen revisiones de las rentas mientras persisten problemas de mantenimiento. Entre las situaciones relatadas por los vecinos figura un episodio en el que algunos residentes llegaron a estar siete días sin gas y agua caliente debido al deterioro de las tuberías. El diputado reclama además que se aclare el futuro de los garajes de los edificios, que llevan años destinados a otros usos.

La proposición aprobada pide precisamente habilitar las plazas de garaje existentes en los números 6, 8 y 10 para que puedan ser alquiladas por los propios inquilinos de las viviendas.

El debate parlamentario elevó la tensión entre los grupos. El socialista Monchu García se dirigió a los vecinos presentes en la Junta para asegurarles que será el Gobierno asturiano, y no el PP, quien trabajará para resolver sus problemas. Acusó a los populares de «meter miedo» y pidió a los residentes que «no se dejen engañar». Como ejemplo de las políticas del PP puso la venta de vivienda pública a «fondos buitres» en la Comunidad de Madrid, a la que se refirió como «frutilandia».

Desde Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes consideró la iniciativa «imprecisa» y aseguró que Vipasa ya está trabajando en la reparación de las deficiencias detectadas en los edificios.

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La aprobación obliga ahora al Principado a concretar esas actuaciones. El debate político queda, mientras tanto, sobre el tejado de unos bloques cuyos vecinos llevan años reclamando respuestas y que ahora esperan que el informe técnico sirva para poner fecha y presupuesto a las reparaciones.