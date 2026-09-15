El Principado descarta vender las viviendas públicas de La Corredoria

El Principado no venderá las viviendas públicas de La Corredoria ni contempla ofrecer a sus actuales inquilinos una fórmula de alquiler con opción a compra. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, defendió este martes en la Junta General que la política del Gobierno asturiano pasa por “no desprendernos de parque público”, después de que el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons plantease la posibilidad de que los vecinos de los bloques 6, 8 y 10 de la calle Jardín pudieran adquirir los pisos en los que algunos llevan residiendo desde hace dos décadas.

La pregunta abrió un debate sobre el modelo de vivienda pública y sobre qué respuesta debe darse a quienes, pese a tener ingresos regulares, no reúnen los requisitos para acceder a una vivienda social pero tampoco pueden asumir los precios del mercado libre. Cuervas-Mons defendió precisamente para ese perfil la fórmula del alquiler con opción a compra. Sin embargo, Zapico fue trabajante: "Tenemos de no desprendernos de parque público”, respondió el consejero. El Principado considera prioritario conservar las viviendas de su propiedad y aumentar un parque que, según los datos expuestos por Zapico, se ha reducido de forma muy importante durante las últimas décadas.

Según los datos aportados en la comisión, Asturias dispone actualmente de unas 9.600 viviendas públicas. De ellas, alrededor de 8.800 están destinadas al alquiler social y apenas unas 800 al alquiler asequible, dirigido precisamente a hogares que superan los límites de renta para optar a una vivienda social pero no consiguen acceder con facilidad al mercado libre. Es ese segundo segmento el que la Consejería quiere reforzar en los próximos años. “Estamos trabajando para el alquiler asequible para que la gente que no llega al alquiler social ni al libre pueda tener vivienda”, explicó Zapico.

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El consejero utilizó además la evolución histórica del parque residencial público para justificar la negativa a vender viviendas. Según expuso, cuando Asturias asumió las competencias en esta materia en los años ochenta disponía de aproximadamente 32.000 viviendas públicas. Cuatro décadas después quedan unas 9.600, pese a que durante ese periodo se siguieron construyendo nuevas promociones. “Perdimos 23.000. Por eso no vendemos vivienda pública”, resumió Zapico.