El PSOE reclama una parada en Prado de La Vega para el alumnado del IES La Corredoria

El Grupo Municipal Socialista denunció este martes que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli diseña la nueva red de la TUA “de espaldas” a las necesidades de Prado La Vega, un barrio donde los residentes exigen soluciones urgentes de movilidad. Ante esta situación, el concejal Juan Álvarez reclama una parada de las líneas V1 y V2 en el barrio para el alumnado del IES La Corredoria, advirtiendo que este conflicto evidencia "la distancia entre la propaganda y las necesidades reales de los barrios" por parte del Ejecutivo local. El edil trasladará este miércoles la problemática a la comisión de Urbanismo e Infraestructuras para dar voz a las familias que, tras meses de gestiones administrativas y quejas por registro, siguen sin obtener una respuesta municipal, reitera.

La situación denunciada afecta a numerosos estudiantes que cada mañana deben realizar trayectos peatonales de entre 1,5 y 2 kilómetros para alcanzar su centro educativo. Según el relato de los afectados, los menores abandonan sus hogares entre las 7.45 y las 8.00 horas, enfrentándose a un recorrido a pie en condiciones de escasa visibilidad y dificultades de seguridad. Para Álvarez resulta inaceptable que mientras se promociona una transformación del transporte urbano, “hay familias que plantean problemas concretos y posibles soluciones y que ni siquiera han recibido una respuesta”.

La propuesta vecinal se centra en una modificación técnica de las líneas V1 y V2, que actualmente conectan los núcleos de Villapérez y Villaperi con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Este servicio ya cuenta con un punto de detención frente al instituto, por lo que los padres solicitan que se habilite una parada adicional en Prado La Vega y se coordinen las frecuencias con el horario lectivo. El concejal socialista sostiene que, con independencia de la viabilidad técnica final, “lo mínimo que puede hacer un Ayuntamiento es estudiar una demanda razonable de sus vecinos y explicarles después si se puede hacer o por qué no se puede hacer”.

La formación socialista vincula este caso con la negativa del Partido Popular a abrir un proceso de participación ciudadana real durante la reforma del sistema de transportes. El edil critica que se ignoren planteamientos fundamentados mientras se tramita el nuevo contrato. “Lo que no resulta razonable es que una demanda concreta, acompañada de una posible solución, quede sin respuesta mientras el Ayuntamiento está diseñando precisamente una nueva red de transporte”, lamenta el representante del PSOE.

Para el grupo de la oposición, el éxito de la TUA no debe medirse por campañas publicitarias, sino por su capacidad para solventar los obstáculos diarios de la ciudadanía. En este sentido, Álvarez recalca que “la verdadera medida de una red de transporte no está en cómo se presenta, sino en si sirve para resolver los problemas cotidianos de quienes viven en Oviedo”. El concejal concluye que prescindir de la opinión de los usuarios directos invalida el proceso de reforma, pues “una reforma de la TUA que no escucha a quienes utilizan el transporte público cada día corre el riesgo de ser una reforma hecha desde los despachos y no desde los barrios”.