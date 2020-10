¿Y Oviedo Patrimonio Mundial?

A los pocos días de la aprobación en Pleno alguien propuso una suerte de candidatura conjunta de Oviedo, Gijón y Avilés que pervertía la iniciativa aprobada. Con toda seguridad “el casco histórico interesante de Avilés o los restos del origen romano de Gijón” que se citaban presentan cualidades indudables para aspirar al reconocimiento pero el forzado mix de realidades diferentes no lo va a facilitar; más bien al contrario. En todo caso es cierto que ante la necesidad de concretar la propuesta unos y otros fueron vertiendo las suyas, legítimamente pero con mayor o menor acierto.

El concejal de Cultura, José Luis Costillas, reconoció en el Pleno las muchas características que hacen a nuestra ciudad acreedora de la preciada mención, añadiendo que supondría una herramienta importante para la conservación de estos bienes culturales. Coincidiendo con sus palabras es innegable que, con ellas, reconoció un déficit de conservación tan real como imperdonable una vez que la obligación de conservar en perfecto estado nuestro patrimonio debiera ser irrenunciable para las administraciones asturianas. Digo más, el patrimonio único que representa nuestro prerrománico padece año tras año el abandono presupuestario, pese a formar parte de la exclusiva lista del Patrimonio Mundial

Pero más allá de los indudables beneficios económicos que conlleva una declaración de este tipo, desde Vox queremos situar en el centro del debate a Oviedo y su historia, su cultura, y justamente porque estos procedimientos son largos y complejos nos resulta inconcebible que tras aparcar “para después del verano” el inicio de los trabajos, a fecha de hoy nada sepamos. Tal parece que al asunto se lo haya tragado la tierra, motivo por el cual hago una apelación directa al alcalde de Oviedo a los efectos de liderar este reto, no vaya a ser que alguien haya votado con la boca pequeña.

¿Que hay que estudiar la normativa? Es obvio ¿Que es necesario el consenso del resto de las Administraciones? Indudablemente. Y añado esa gran dificultad a la que me refería antes, el procedimiento mismo, que exige de mano que la propuesta figure un año en la denominada Lista Indicativa en base a la cual se seleccionan las candidaturas para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, previo paso por el Centro del Patrimonio Mundial y evaluación por los Organismos Consultivos correspondientes. El reto es pues complejo y exige tiempo, años, esos que espantan a los políticos cortoplacistas que, en ocasiones, no inician proyectos porque seguramente no les va a tocar inaugurarlos en tiempo electoral. Nada sabemos de la comisión técnica interdisciplinar que, en el ejercicio de las diversas competencias que ostenta el Ayuntamiento debiera estar ya constituida para estudiar, debatir y perfilar el borrador del documento definitivo a presentar a Icomos España, ONG asociada a la Unesco y destinada a promover la teoría, metodología y tecnología aplicada a la conservación, protección y mejora de monumentos y sitios, documento que habrá de presentarse y consensuar con esta ONG en aras de llegar en las mejores condiciones. Sería imperdonable en este proceso desperdiciar a los técnicos del Ayuntamiento conocedores, porque ya los pisaron, los pasos a seguir.

Desde Vox, y sin ánimo excluyente, hemos apostado por lo que consideramos la esencia de la nueva propuesta, que puede integrar el conjunto o parte de lugares ya declarados que podrían actuar como palanca. Creemos que es posible la ampliación, pero ello exigirá definir el modelo a presentar y los antecedentes que acabo de citar nos orientan hacia el punto de partida que no es otro que una ciudad, Oviedo, capital de Asturias y elegida sede de la Monarquía Asturiana y de su cultura, y cuya manifestación más importante es el Prerrománico Asturiano; es decir, Oviedo cuenta con la protección que le presta ser cabecera del Camino Primitivo, pero carece de una protección específica del casco amurallado de la antigua Hierápolis ovetense, la “Ciudad Sagrada”, la Hierápolis de los Reyes de Asturias que eran los Reyes de España y que, en aquel entonces, dieron forma a un recinto amurallado con la Catedral, la Cámara Santa, la Torre de San Miguel, Santa María del Rey Casto y San Tirso, construida sobre el lugar donde Máximo y Fromestano hallaron el lugar para su retiro monástico, que se convirtió en la sede sagrada de la Monarquía que ha llegado hasta nuestros días. El Camino Primitivo solo se puede explicar por la veneración de las reliquias depositadas en el sancta sanctórum de aquella Hierápolis.

Es urgente ponerse a trabajar en la concreción de la propuesta con la seriedad que exigirá la Unesco, la inacción es una renuncia a nuestra cultura que no será entendida por los ciudadanos.