La fábrica de La Vega, injusticias y sinrazones

Llaneza recordaba la presencia de las monjas en el Monasterio de Santa María de la Vega desde mediados del siglo XII hasta 1854, cuando fueron desalojadas por la desamortización. Ahí arrancaba su relato Calzadilla de cómo se fue conformando la actual Fábrica en torno a los terrenos del monasterio, hasta los inicios del siglo pasado. En ese punto, Llaneza echaba de menos la intervención de la Abogacía Consistorial para evitar que la Fábrica no fuese una histórica injusticia y que los terrenos pudieran revertir al Ayuntamiento.

Durante más de dos años luché por ello recopilando documentos históricos con aportaciones de Emilio Campos, Calzadilla y, especialmente, de la Archivera Municipal. En el mes de julio de 2017, después de dos años negociando con diferentes gobiernos del PP, requerí a la Abogacía Consistorial informe para determinar la viabilidad de la reversión. En ese primer recorrido participaron varios técnicos municipales. Existen planos donde se justifica la parte con derecho de reversión en los que se refleja la ubicación del monasterio, con la capilla, el claustro y sus terrenos colindantes. El resto de los terrenos se fueron acumulando en sucesivas compras, cesiones o expropiaciones, hasta 1912, tal como expone Calzadilla. Hoy todo está documentado en nuestro Ayuntamiento.

El complejo proceso demostró que el Ministerio de Defensa conservaba mucha más documentación que el Ayuntamiento y, que además de serle favorable, las leyes vigentes hacen inviable la reversión. Nosotros insistimos en que, por derecho natural, La Vega es de Oviedo y además del origen de los terrenos, existe un vínculo de miles de familias ovetenses con la Fábrica.

Fruto de ese convencimiento y la negociación, Defensa accedió a la concesión demanial gratuita al Ayuntamiento de lo que queda del antiguo monasterio de La Vega. El convenio de cesión de los 8.000 metros cuadrados estaba en proceso de tramitación cuando se celebraron las elecciones de 2019 y, lamentablemente, el actual gobierno lo dejó morir.

Tiene razón Calzadilla cuando afirma que no hay apoyo legal para la reversión. Ese largo camino lo recorrí y está documentada jurídicamente su inviabilidad. Algunas de las vías alternativas que apunta en su artículo también las exploramos y opino que con éxito. El protocolo firmado con Defensa en enero de 2019, y que el gobierno del PP y Ciudadanos ha dejado caducar contemplaba lo que apunta Calzadilla. El acuerdo preveía el convenio urbanístico como forma de compensación a Defensa con terrenos fuera del espacio de La Vega para garantizar la integridad de esa ‘miniciudad’ industrial. Además, se establecía que la tasación de La Vega se haría aplicando su actual edificabilidad y su calificación industrial. Unas condiciones inmejorables.

Antes de las elecciones de 2019, siendo Alcalde de Oviedo, envié a Defensa las certificaciones urbanísticas para realizar la tasación en base a esos criterios, por lo que el precio resultante no podría superar los 20 millones de euros. Algunos han utilizado el valor catastral de 42 millones para decir que ese es el precio. Un extremo que, además de no ser legal, es absolutamente falso. Defensa nunca ha comunicado al Ayuntamiento el resultado de la tasación, simplemente porque el nuevo Alcalde no quiere conocerlo.

No quiero finalizar sin reconocer a Llaneza y a Calzadilla sus aportaciones históricas a un proceso cargado de injusticias y de sinrazones. Estoy satisfecho de haber seguido los caminos que ambos dibujan para recuperar La Vega. Lástima que el nuevo equipo de gobierno rechace avanzar.