Normalidad democrática

Una sociedad democrática y moderna no renuncia a su memoria. Alemania, Italia, Francia, tras el fascismo, tomaron medidas muy serias para no olvidar y no tropezar con la misma piedra. España debe seguir el mismo camino. Tenemos a más de 115.000 personas desaparecidas por la represión de la dictadura. Sólo en Asturias hay más de 10.000 desaparecidos y 400 fosas sin investigar.