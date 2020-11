Desmemoria histórica

La realidad es que el Gobierno del PP convocó en su día una comisión muy plural (Javier Fernández Conde, Josefina Martínez, Susana Pérez Alonso, Luis José Ávila, Gustavo Bueno, José María Laso Prieto, Esteban Greciet, Ernesto Conde, Carmen Ruiz-Tilve, José Girón y José Antonio Caicoya) que hizo una propuesta sensata, pensada y ponderada. Evidentemente, a la izquierda radicalizada no le gustó, por eso montó su propia comisión para asaltar, sin medida ni razón, el callejero ovetense con su paupérrima revolución de la desmemoria.

Y el colmo es que Taboada, que defiende que se retire el nombre de Calvo Sotelo –que fue asesinado cinco días antes de que comenzara la guerra civil–, exige que se mantenga en el callejero el de Indalecio Prieto, uno de cuyos guardaespaldas participó en su asesinato. Y presenta a Prieto como un hombre de paz, cuando no lo fue: ni cuando, el 4 de julio de 1934, sacó y amartillo su arma (sólo dos personas lo han hecho en el Congreso: Prieto y Tejero) para amenazar al diputado de la CEDA, Jaime Oriol, ni cuando dio el golpe de Estado contra la República en octubre de 1934 (él mismo lo reconoció el 1 de mayo de 1942 desde México: “Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro, como culpa, como pecado, no como gloria”). Por no entrar ya en el uso de los depósitos incautados del Banco de España con los que huyo a México en el barco “Vita”, supuestamente para ayudar a los exiliados.

Las Leyes están para cumplirlas, aunque no nos gusten. Y lo haremos con sensatez y ponderación. Pero una verdadera memoria histórica no conoce de bandos, sino de acciones. Y las de Indalecio Prieto no son nada edificantes.