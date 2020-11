Contagio de buen rollo

El pequeño comercio de una ciudad no son tiendas, son personas. Pasear estos días de cierre por Oviedo es desolador porque uno no ve solo la verja de una tienda cerrada. Uno ve las caras de sus comerciantes de confianza y se acuerda de aquel día que le recomendaron esa cazadora para el invierno, esa camiseta para el verano o ese regalo para el Día de la Madre. También se acuerda de la lucha de personas con nombres y apellidos por sacar adelante sus negocios. Ahora no se les permite ni luchar, aunque ellos lo seguirán haciendo con todas sus fuerzas, que cada vez son menos. En el pequeño comercio de lo único que puede contagiarse el cliente es de buen rollo. Su propio nombre lo dice, son tiendas pequeñas en las que de normal solo hay una o dos personas. Ahora, estas tiendinas, y los barinos, tienen que cerrar, pero la ciudad no puede olvidarse de ellos, no puede olvidarse de sus caras ni de sus nombres.