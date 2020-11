Los hosteleros buscan clientes

La hostelería asturiana en general y la de Oviedo en particular viven momentos complejos por una pandemia vírica que todo lo trastorna. Locales cerrados con el problema económico que conlleva hasta nuevo aviso. Las autoridades políticas y sanitarias demandan a la población quedarse en casa y salir a la calle a por lo imprescindible. La gente es obediente y dócil pero el cansancio acumulado por esta anómala situación deja al ciudadano perdido en su limbo y en ocasiones no entiende los postulados marcados por el gobierno regional. Hay momentos de confusión entre la administración central y la autonómica. Y en medio, el sector de los servicios, quien es el peor parado por este coronavirus inmisericorde y maléfico. Y Oviedo es ciudad ejemplar en estos momentos extraños y absurdos. Restaurantes, sidrerías, bares y cafeterías cerrados por mor al contagio fatal. Muchos profesionales del gremio no entienden esta postura política de cerrar sus negocios cuando cumplen perfectamente con las exigencias de controlar a la clientela con amplios espacios y desinfección obsesiva. Y lo triste, apuntan, es observar autobuses, grandes superficies, estaciones y aeropuertos con notables aglomeraciones. Existe mucho malestar en la profesión hostelera, que no encuentra una lógica a esas controvertidas decisiones. Y cada autonomía con sus normas cuando, según el sector, debería ser orden estatal. Vivimos momentos de preocupación notoria. El bacilo sigue a sus anchas y la pandemia avanza sin control. La gente está triste, hay mucho desánimo, problemas sicológicos y la luz todavía está muy lejos de aparecer en este túnel infernal y negro. Los habitantes de Oviedo están cumpliendo con creces con las obligaciones emanadas por el rey Barbón, apelativo cariñoso para el presidente del Ejecutivo asturiano y suponen una realidad incontestable para una población muy harta de decisiones a veces poco eficaces. Asturias es verdad que está muy mal en este terreno del coronavirus, quizás hubo exceso de confianza estival. Son muchos los contagios y los hospitales están a rebosar. La responsabilidad civil manda con distancias sociales equilibradas y siempre la mascarilla de bozal obligado. Sólo así se logrará superar este problema. La gente busca sociabilidad, que es una manera de seguir manteniendo una normalidad anormal. Se toman sus cafés en un banco de la calle o en la peana de una escultura icónica. No quieren perder esa rutina social, pero la vida se ha transformado intensamente; hay controles horarios, toque de queda y sin bares para el aperitivo, restaurantes para las comidas amistosas o de empresas y sidrerías para la amistad en la tarde noche, ya nada es igual. Pronto llegará otro confinamiento casero y más de lo mismo. La solución no llegará hasta que la vacuna salvadora diga esta boca es mía. Es de desear que la ciencia hable de verdad y que esta peste omnipresente se hunda en sus entrañas y desaparezca de la faz de la tierra. Oviedo, con su estoicismo ante el temible coronavirus, es capital de referencia y sus habitantes están demostrando que con deseos cívicos y su saber hacer la situación se controlará. Los hosteleros, especialmente, buscan clientes, de lo contrario, el futuro se mostrará plagado de incertidumbre con la economía por los suelos y con el cierre por montera. Habrá que hacer rotativas y pensar que la providencia será resolutiva. El turismo pide apoyos con urgencia. Quien tenga la última palabra, que decida.