Pasar ya a la acción

No precipitarse no es dormirse. Lo de Oviedo con La Vega se cocina desde hace años a fuego lento y el actual gobierno local tampoco le ha metido mucha prisa. Hay algo importante conseguido: la voluntad de entenderse. Canteli quiere el solar de la vieja fábrica para la ciudad y el Ministerio de Defensa quiere facilitarlo. Nadie se ha enrocado y sería una lástima dejar pasar algo tan poco común. Nunca se sabe qué sucederá mañana. Todo puede torcerse y toca pasar a la acción. Si Oviedo lleva una idea realista, con los pies en el suelo, el Gobierno central no pondrá problemas. Como no lo ha hecho cuando les han pedido el solar para un uso temporal. Desde Madrid preguntan a menudo si hay noticias. Están expectantes. Vienen de acordar una cesión similar en La Coruña; no puede haber mejor antecedente.