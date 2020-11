Tras los pasos del poeta

La literatura da dos satisfacciones: el disfrute de la propia lectura, y la vanidad de que los demás te reconozcan como gran lector e intelectual dadas las pruebas reiteradas que tú das de ello. Para Alberto el segundo capítulo estaba de más. Era de ley, como lector y guía de lectores. De la literatura pasamos a la amistad, la verdad es que me hubiera gustado haber gozado de ella más tiempo, no fue posible. Más allá de los libros, había en Alberto cualidades que configuran a esa persona buena, inteligente e independiente. En sus artículos formidables de prensa, en sus libros que te guían por las montañas, por su Oviedo del alma, por vías romanas y medievales, por rutas con la Historia y los monumentos como telón de fondo, en definitiva, gracias a los libros de la trastienda infinita de su Santa Teresa y a los que Alberto ha escrito, no te perderás, ni por los renglones ni por los valles, sigue sus pasos, aunque ya no esté aquí, sus huellas se resistirán al tiempo.

Y termino, amigo, con tus palabras, del libro “En la intimidad”, del relato “Sendero inmortal”: “La niña con flequillo de oro, solo ella, alcanzó el monte de las Musas, doblegó unas rimas, bautizó una rosa roja y, con una espina en el corazón, corrió hacía la tumba del poeta”. Descansa, poeta y guía.