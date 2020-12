Oviedo, una ciudad solidaria

No quiero olvidar a ningún colectivo ni proyecto, privado o municipal, pero dejadme que hoy me centre en los datos de nuestra Cáritas de Oviedo, una red de pequeños grupos, que implica a más de 250 voluntarios, repartidos en 29 equipos parroquiales.

Un pequeño gran equipo que trabaja todo el año para recabar fondos, unos 400.000 euros anuales en condiciones normales, con lo que venía atendiendo a más de 2.500 personas y unos 4.000 hogares de nuestra ciudad. Por no hablar del millón para sostener el Albergue Cano Mata, la Red Hogares y otros proyectos de integración. Es cierto que muchos nos critican y nos acusan de una falsa caridad y de otras pamplinas, incluso hay grupos políticos de cortas miras y demasiados intereses ideológicos que están luchando soterradamente por cortar las ayudas y ahogar a nuestras Cáritas. Tenemos que decirles que nuestras Cáritas son una puerta abierta a todo tipo de hogares, de procedencias, colectivos de edad o de formación, de condición sexual, de religión... Y más desde los meses de la pandemia, en los que se ha duplicado el número de personas y de hogares, multiplicándose exponencialmente las demandas y necesidades. Todos hemos visto y vemos las colas vergonzantes de familias, hasta hace poco con una vida holgada, guardando cola a las puertas de muchas parroquias para llevarse unos pocos de alimentos básicos con los que ir tirando.

Con la nueva situación las demandas se han diversificado: acceso a la vivienda, personas sin hogar, nuevos parados, economía sumergida, empleo doméstico; y en muchos casos, más que ayuda material, la necesidad de información, orientación y apoyo. Esta tarea sería irrealizable si no contáramos con las implicación de otros colectivos, instituciones o proyectos sociales, como puede ser la iniciativa del Ayuntamiento “Oviedo contigo”, el Banco de Alimentos, Cruz Roja, y tantas otras iniciativas locales y vecinales.

A pesar de este enorme trabajo necesario y desinteresado, ¿qué pedimos a nuestras administraciones públicas, regionales y municipales, para paliar esta situación sobrevenida y agravada con la pandemia? Paliar la exclusión con un plan de vivienda social, potenciar el empleo digno y estable con ayudas públicas, prestar especial atención a los inmigrantes en situación irregular; abordar un plan de acceso a la vivienda colaborativa o tutelada para un número mayor de personas sin hogar; coordinar las Consejería de salud con los Servicios sociales para dar una respuesta integral a tantas personas sin derechos; aumentar el trabajo de calle para llegar a las personas que no acceden a los recursos básicos, o trabajar con menores no acompañados para ayudarles en la transición a la vida adulta y el acceso al mercado laboral. Definir un plan para la transmisión intergeneracional de la pobreza (pobreza energética, educación, brecha digital…). Por qué no hablar del drama de las residencias de personas mayores, con medidas reales de normalización y medicalización de dichos centros, verdaderos guetos de abandono y de muerte. El acceso al salario vital básico, la irregularidad sobrevenida por la crisis; la simplificación de trámites burocráticos.

Cáritas Oviedo seguirá trabajando, seguirá luchando por la verdadera justicia que brota del Evangelio; la caridad mal entendida se la dejamos para los ideólogos del odio y del pelotazo. Pero Cáritas seguirá siendo una institución abierta, con la mano tendida al Ayuntamiento, a las Administraciones locales y regionales, y de manera especial a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, para que sigan demostrando a los voceros de la intransigencia, que una ciudadanía solidaria como la ovetense es capaz de salvar cualquier situación de exclusión y pobreza, a pesar de los que tienen los recursos y los dilapidan en su propia incompetencia.