Elige tu batalla

Aun así, en la rebeldía de mi carácter no hay nada que me parezca más razonable que defender lo que me emociona. Caigo siempre, como un bucle infinito, en los mismos errores de apreciación.

En este sentido, pocas veces me he encontrado ante causa más blanca que la de otorgar a Juan Miguel de la Guardia el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad. Es el arquitecto sentimental de Oviedo, responsable de los edificios a los que asociamos su imagen. El hombre que nos ha dado identidad física, cántabro de nacimiento, no está reconocido como carbayón por derecho.

El asunto resultaba tan obvio y desinteresado que no le vi la malicia. Era objetivamente una aspiración al margen de la vida política. Sencillamente se trataba de un despiste ciudadano tan estratosférico (falleció en 1910) que al enterarme sólo pude pensar: Tendré la oportunidad de aportar mi grano de arena para poner orden. Cuando explique la ciudad a mis nietos, cuando les enseñe mi queridísima Casa Conde, Villa Magdalena o el Conservatorio, añadiré, con un poquito de vanidad, que fui de los que propuso que su arquitecto fuese recordado con honor.

Oiga, pues no. Resulta que si llevas un asunto como este a un pleno del Ayuntamiento cabe la posibilidad de que te lo devuelvan denegado. Por muchos y muy notables respaldos que acompañen a la propuesta, por más que sólo sea un homenaje al artista responsable de nuestro paisaje más noble, benemérito y bueno.

Por otra parte, ya he aprendido que es una negligencia enfadarse con los que bloquean un proyecto. Para ellos es poco más que un ejercicio de fuerza. Lo frenan porque pueden hacerlo. Si en vez de estar gobernando perteneciesen a la oposición, es muy posible que ellos mismos hubiesen sido los apasionados promotores, mientras que algunos de los que hoy lamentan la decisión jugarían entonces el papel de verdugos.

En el fondo no es tema que me preocupe en exceso. Aunque no lo conozcan, no lo recuerden o no lo identifiquen, locales y turistas fotografían a diario el legado afrancesado, ecléctico y decadente de su arquitectura y lo cuelgan en Instagram. El paisaje urbano es un protagonista disfrazado de secundario. De la Guardia es más Oviedo que nosotros mismos.

Por otra parte, Maestro Sun Tzu: disculpa que haya invocado tu memoria por algo tan pequeño. No sabía que elegía una batalla al meterme en este lío.