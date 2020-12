Más que fábrica de gas

La fábrica de gas es mucho más que un solar. Es mucho más que un mero proyecto urbanístico. Y merece todo nuestro respeto. Como lo hubiera merecido el majestuoso acueducto de los Arcos de los Pilares, “obra de arquitectos montañeses pero digna de romanos”, en palabras de Jovellanos. Al igual que los chalés de Concha Heres, de Tartiere, de Olivares… O el Fontán o el Vasco. Y tantos edificios más. Hace años que se discute sobre qué hacer en la Fábrica de Gas. Lo mismo que hace décadas que se debate sobre La Vega. Años hablando de los terrenos del viejo HUCA. Hace más de un siglo se proyectaban planes para el Naranco. O para proteger Santullano. ¿Por qué llevamos tantos y tantos años discutiendo sobre lo mismo? ¿Alguien ha concebido, de verdad, un proyecto integral de ciudad? Se atribuye a Séneca este proverbio: “No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”. A ver si va a ser eso. Demasiado tiempo polemizando y seguimos sin tener un para qué y un por qué en demasiadas áreas vitales de una ciudad que se empeñan en mirar a retazos. Y mientras tanto perdura la sensación de que el patrimonio arquitectónico, natural o industrial, no es una prioridad. Y vaya si lo es. Porque es de los ovetenses que nos lo legaron. Y de los ovetenses de hoy es la responsabilidad de cederlo a los del futuro en las mejores condiciones. Cómo no evocar la Fábrica de loza de San Claudio, con su magnífica plantilla que continúa paseando el recuerdo de su exitoso pasado laboral, injustamente truncado, entre las abandonadas y vergonzantes ruinas. Tanto patrimonio industrial que atesora Trubia. Y aún perdura la memoria de los faroleros que cada día encendían las farolas para que la oscuridad no reinara en la noche.

El Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, en una de sus reuniones, llegó a una conclusión que comparto: “Los sitios culturales y naturales forman el entorno del que los seres humanos dependen psicológica, religiosa, educacional y económicamente. Su destrucción, e incluso su deterioro, será perjudicial para la supervivencia de nuestra identidad, nuestro país y nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de preservar estos sitios para las futuras generaciones”. Así es.