El asunto de la Popular Ovetense

Esa es una de las noticias que está dando vueltas estos días tanto en redes sociales y prensa local como en conversaciones de café (en su nueva versión, de pie en la calle y servido en vaso de papel).

El otro tema del que se está charlando mucho es el de la Fábrica de Gas y la controvertida nave conocida como La Popular. Un pedazo de historia industrial amenazada de derribo más o menos inmediato. Curiosamente, la Popular fue el primer punto urbano que tuvo luz eléctrica, allá por 1899. Me ha hecho gracia la delgadísima línea luminiscente que une ambas noticias.

El asunto este de la Fábrica de Gas es de los que le quitan la fe en la política a cualquiera. Ya son varios los momentos en la historia reciente en los que, desde diferentes plataformas, se llama a la ciudadanía a conquistar estos espacios y salvarlos de la desaparición. El mismo número de veces que después de un buen meneo el asunto acaba durmiendo en un cajón.

Fue en tiempos de Iglesias Caunedo como alcalde cuando estuvo más cerca de convertirse en un espacio cultural activo. El empuje de la plataforma Oviedo SOS Cultura y la vocación del propio regidor abrían la puerta a esa posibilidad. Todo apoyado en una oportuna recalificación de terrenos que también beneficiaba los intereses de EDP (a fin de cuentas, los propietarios del terreno).

Todos pensábamos que la llegada al gobierno local del tripartito iba a significar un empujón definitivo. De manera individual, PSOE, Izquierda Unida y Somos habían sido muy activos en la lucha. Sin embargo, decir que se quedaron dormidos en los laureles es quedarse bastante corto. En cuatro años solo tuvieron la idea de comprar los terrenos que se reservaba la empresa con fines inmobiliarios. EDP les contestó que estaban abiertos a estudiar la oferta y ahí quedó la cosa hasta hoy.

La nave de la Popular está entre los edificios que serían derribados. En su momento no se consiguió que se le diese el grado de protección que le librase de la quema. ¿La razón? No es un edificio tan singular ni lleva la firma de ningún genio de la arquitectura. Cierto que tiene ese punto sentimental, el origen del alumbrado eléctrico local. También su nombre azulejado en la fachada, un delicioso recuerdo art decó de esos que vuelven locos a los amantes de lo vintage. Pero si fuimos capaces de derribar la Estación del Vasco, ya sabemos que un alicatado decorativo no va a frenar el avance de los tanques del progreso. Milagrosamente no está todo perdido. El actual ayuntamiento también es sensible a la posibilidad de comprar los terrenos. Para no pillarse mucho los dedos andan jugando a la ruleta rusa con la empresa y el Principado. Lanzándose la pelota de unos a otros. La nave de la Popular tiembla rezando como un cristiano en la arena del Coliseo.

Lo que yo quisiera es que se rescatase el espacio completo de la Fábrica de Gas. Que se compre, se limpie, se reforme y se ponga a funcionar de una vez por todas. Pero, ¿a quién le interesa mi opinión?

Todo esto se lo contaría a cualquier amigo, a mi esposa mientras damos un paseo con café en vaso de papel por las calles iluminadas y no me harían ningún caso. Ya se conocen la canción, la llevan escuchando muchos años, le prestarían más atención a las nuevas bombillas. Natural, la política aburre a las piedras y brilla menos.