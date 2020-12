A mi puerta tengo “Hay gas”, delicioso letrerito que presta en el mismo sitio de principios del XX.

Hay gas, pero no gas ciudad sino de subsuelo argelino. Antes provenía mágicamente de hermoso azulino, logo borgeano, frente a la muralla medieval. Torrente Ballester vio las zanjas de la ciudad para ese suministro hogaño terminado.

En mis primeros días municipales recibí a Julián Ángulo y Javier Mesones, que ultimaban encargo de mis predecesores para plan de ordenación. Además, Angulo deslizó estudio de detalle para la fábrica del gas. No comprendí que el equipo aprovechara para otro documento menor. A Javier lo conocí entonces, pero no a su socio. Habían pasado más de veinte cuando almorzamos en casa con un tal Julián, delegado de Vivienda. Mi progenitor, obsesionado por Ventanielles y las insistencias del párroco don Hermógenes, pensé solventaría problemas vecinales o del Palacio de Deportes que faltaba. Me confundí, no hablamos del emblemático barrio ni del laureado Sánchez del Río, enemigo de las columnas como Niemeyer lo fue del ángulo recto, sino que la conversación discurriría por derroteros fantasmales para unir Oviedo, Gijón y Avilés, incluido ramal a Mieres/Lena, pues se temía programación insuficiente. El espectro “Y” me produjo sueño permanente. Por cierto, el gran Sánchez del Río blasonaba origen con divisa entre humorística y fanfarrona: ¡Haro, París y Londres!

Cuando en 1983 recibí a Mesones y Angulo, la autopista, vanguardista aglomerado y sin peaje, era bendita realidad. Pese a antecedentes oníricos y subconscientes, los argumentos no me convencieron. Publicamos, sin embargo, para enriquecernos con voz vecinal, “El Plan”, del que los relevamos luego por un gran grupo que formó Pedro Blanco. La propuesta sirvió para paralizar licencias, desvelar fraude del sector construcción y percatarme del valor de Luis Arce, secretario consistorial. Al gas no había en absoluto lugar.

En el emblemático lugar, también de adolescente, desayunaba entrañables domingos con los Santullano, Isaac y Pepe Luis, que allí vivían.

Suscribo el artículo, aquí, de Belén Suárez Prieto. ¡No somos pocos exigiendo abrir la Vaquero Palacios, o el gas sin gas!