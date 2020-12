La valentía ovetense de decir “Feliz Navidad”

Pero de repente me veo envuelto en una terrible sorpresa, descubro carteles luminosos que solo dicen, con mucha timidez: “Felices fiestas”. El postureo laicista de muchas ciudades de nuestra región, esa vergüenza comedida que solo te permite hablar de fiestas; como una felicitación que recibí hace algunos años que solo rezaba: “Es buen momento para dejar de fumar”. A la progresía cutre, puesta a ser ridícula, no la gana nadie. Pero vamos a lo nuestro. En estos días del “ser” moderno, los ciudadanos, por no decir los que sean creyentes, tenemos dos opciones de comportamiento: escondernos o mostrar sin temor lo que somos, vivimos y pensamos.

El problema, por eso nos escondemos, es que ambas posturas son igualmente criticables, ya que tanto si disimulamos nuestras creencias como si optamos por vivirlas sin vergüenza, merecemos la desaprobación pública; con la primera seremos nosotros mismos los que nos condenemos y con la segunda lo harán los tontos de turno, los intolerantes, los social-comunistas de ateísmo rancio, machacón y fascistoide.

Déjenme que me explique acordándome de Lolo el alleranu, el de mi pueblo, que eligió el comportamiento normal, de un creyente normal, en un diciembre normal. Él tenía un mantra ante el consabido felices fiestas: “Yes fatu, ¿qué tamos celebrando? Eso dirásmelo pola fiesta del patronu. Agora dime: Feliz Navidad”. Así, sin evitar el término, sin exabruptos y llamando a las cosas por su nombre, Lolo pone fin con únicamente dos palabras a los que desean ver diluido el sentido histórico-cultural de la Navidad, seas creyente o no, que no es otro que celebrar el misterio de un Dios pequeño en Jesús, pero grande en amor.

La cultura actual, tan pragmática, desconfiada e individualista, por no decir proge-patética, se empeña en que conjeturemos que la celebración de este tiempo ha de ser estrictamente privada, como si de un comportamiento vicioso se tratara o como si manifestarse en pro del recién nacido pudiera ser motivo de ofensa o desaire, cuando ellos celebrarán sin rubor algo llamado Nochebuena o llenarán de regalos sus casas en Reyes o Papá Noel (San Nicolás, el obispo turco que ayudaba a los pobres).

Si viajas por cualquier país europeo medianamente normal, escuchas sin parar: Buon Natale, Frohe Weihnachten, Feliz Natal, Merry Christmas... Ves a los más pequeños nerviosos con sus calendarios de Adviento, las casas que desbordan alegría decorativa y luminosa de Navidad. Pero aquí, erre que erre, se agarran a la palabra “fiestas”, a esas luces cutres-geométricas de ciudades vecinas, para intentar amargárnoslas, no solo a unos pocos o muchos, sino a todos, y es que, parece ser, puede ser obstáculo factual al progreso.

Felicitar y gritar la Navidad no es obligatorio, pero sí respetable cuando somos muchos los que vemos en esa voz el nacimiento de Jesús. Doy gracias por vivir en Oviedo, donde parece que se respira un poco de normalidad y tolerancia, de sentido de realidad, de clarividencia social. Así que a mí, como a Lolo el de mi pueblo, que no me feliciten las fiestas ni el solsticio de invierno. Solo espero un amplio y cálido “Feliz Navidad”.