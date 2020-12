El Herrero: sin nostalgias ni herrajes

No ejercía aún Leyes cuando, antes que el Derecho patrio convulsionara con OPAS y la confrontación Sánchez Asiaín vs. Conde, el Urquijo diseñaba movida atípica. Temblaron cimientos del edificio de Del Busto, cuyos 75 años publicitó el inolvidable Manuel Alfredo Pérez. Parte de la propietaria se entregó fiduciariamente, sin remate. En el camino quedó el Hispanoamericano. Luego Caixa, negociación de Herrero Álvarez, José Ángel Álvarez y Ángel Ruiz sin formato Urquijo ni firma Presidente societario. Al fin, reventa en 15% del comprador, personal estable y, en Asturias, marca.

Los catalanes entraron asombrados por mármoles y techos espléndidos. Al principio, acceso por esquina Principado. Castañera ambulante se apostaba: “Acordé con don Poli (Policarpo Herrero) que él no vende castañas ni yo doy créditos”. Ese don Poli, acusado por Pérez Ayala del suicidio paterno ante impago cambial, habría respondido al reproche de Juan Montes de no lucir paños ingleses como su hijo: “Él tiene padre rico, yo no”. Francisco Franco Salgado-Araujo instaló Estado Mayor de su pariente, maravillado por instalaciones tras lo que Albert Camus titulaba “La révolte des Asturies”. Justo antes, en la claraboya, dos guardias pasaron la semana más trágica de la ciudad. Los sótanos, refugios antiaéreos en guerra In-Civil, acertada grafía de Ricardo Salmón. Mitos locales del carisma de Dolores Medio y Plácido Buylla sortearon ahí bombas. También empleados sufrieron secuestro terrorista a esa bajura. Ya no valía descripción ayalina de la calle Magdalena; en la transición sociolaboral aparcaban en fachada Fruela. inimaginables antes, y hogaño, 48 ciclomotores.

La cúpula, característica del Oviedo ensanchado. Manuel Brun quiso resaltarla con láser desde Naranco. A Carlos Sierra inspiró soberbio óleo y a Vivancos, idealizada litografía. Por ese tejado mi madre huyó del 34, ¡nada de fuego sordo o pálido de Cortázar y Nabokov! Y yo, único habitante en noche de balbuceantes setenta, padecí caída alero por barrenos del Parking Escandalera.

BBVA queda sin clavar herrajes. Dimensiones resistentes aparte, suena bien para Asturias… Pienso, ya sin nostalgias. Veremos.