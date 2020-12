Tinieblas inexplicables en Oviedo

En esta época del año me gusta detenerme en los escaparates de comercios, tiendas de moda, boutiques y librerías; siempre decorados con esmero y, pese a la complicada situación económica que atraviesan muchos modestos empresarios, no apagan las luces para que nosotros, los viandantes, nos dejemos seducir por sus productos rodeados de adornos y regalos que, colocados con mimo, embellecen aún más mis caminatas nocturnas.

Lo mismo me ocurre con algunos edificios singulares de la ciudad, como el del Ayuntamiento o la iglesia de San Juan. Son pequeñas inyecciones de optimismo y, si me apuran, hasta de felicidad. Sin embargo, en este oasis lumínico que nos obsequia la llegada de las fiestas navideñas no acabo de entender la penumbra a la que condenan al histórico edificio que alberga la Junta General del Principado, el hermoso palacio de la calle Fruela del arquitecto Nicolás García de Rivero.

Recientemente, con motivo del inicio de una nueva temporada de ópera, el teatro Campoamor, situado a escasos cien metros de allí, lucía sus mejores galas encendiendo todas las lámparas y las guirnaldas entretejidas que cuelgan de los balcones. Un contraste que también llamó la atención de mi buen amigo Ataúlfo Valdés. Ambos coincidimos en desconocer qué puede suceder con las tinieblas que castigan a la sede del Parlamento regional. Lo mismo me ocurre cuando enfilo las calles Gil de Jaz o General Yagüe y me topo con el Hotel de la Reconquista, cerrado desde principios del pasado mes de noviembre. Declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional, ese edificio de fachada barroca del siglo XVIII quizá sea el más famoso de la capital por su protagonismo en la ceremonia anual de entrega de los Premios “Princesa de Asturias”. Hoy, las inmensas cristaleras de la puerta de acceso languidecen con polvo y dejan entrever cartas y avisos que algún repartidor coló por la rendija convirtiendo la estampa en una representación de abandono impropia de un emblema de Oviedo al que también han condenado con un apagón que apena a cualquiera.

Quizás haya quien piense que no estamos para gastos superfluos e iluminaciones prescindibles, pero me quedo con la reflexión de Onassis: en los momentos más duros debemos centrarnos en ver la luz.