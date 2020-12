¡Larga vida a la Convención Europea de Derechos Humanos!

Montobbio, M.

“El atamiento de Gulliver” “El Ciervo”, diciembre 2020

Son actualidad la vulneración de derechos humanos en Bielorrusia, que duele como la farsa electoral venezolana. Estoy comprometido con los derechos humanos, desde primeros pasos en Uruguay, Cuba, Marruecos, Chile, USA, RDA, Timor, Sahara... o este solar astur. También estuvieron, en mi modesta praxis antiguas colonias que cayeron en estados fallidos.

Me presta que mi antiguo Parlamento conceda el premio “Shajarov” a la heroica oposición bielorrusa. En 2013, escribí desde el piso onceno del Parlamento Europeo a Alessandre Lukashenko: “Por la prestigiosa Amnistía Internacional constato la triste realidad de que Bielorrusia es el único país europeo, que no de UE, en mantener en su legislación la pena de muerte. Como soy titular de la Comisión de Relaciones entre la Unión Europea (UE) y su país, y pese a que se trata de una Comisión inactiva, me da ocasión de protestar ante su Excelencia y comunicar al presidente del Parlamento Europeo mi voluntad de cesar en esa representación. Es un mero gesto simbólico, pero oportunidad, Excelencia, para recabar la reflexión de su Gobierno sobre la actitud antidemocrática que les caracteriza. La UE acaba de obtener el premio Nobel de la Paz y mucho celebraría que, algún día, ustedes respetasen los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida que ustedes niegan. Atentamente”.

El dictador negocia, pero sigo detestándolo desde Oviedo, donde recuperamos derechos humanos en su día pisoteados.

Lacerantes ausencias en esos derechos humanos sigue señalando Amnistía Asturias, fundada por Beristain, Gayol, Cecilio Suárez, Teresa de S. Camarero, los Corrales, Marcelino Arbesú…, que preside hogaño Ana Herrero y antes Ignacio Bernardo, con Gonzalo Olmos en la secretaría.

Bielorrusia es azote, represivo e inhumano. ¡Gracias, Amnistía! ¡Gracias, El Ciervo! ¡Gracias, Parlamento Europeo!

Coda: Ahora que se deliberan usos para la Fábrica de Gas, ¿cabría recuperar la colección que sobre sí mismo atesoraba Vaquero Palacios en Segovia?