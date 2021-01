Izquierda y Fábrica de Gas, mea culpa y pacto

Estas líneas son parte del Mea Culpa que nos corresponde a la izquierda, y es el punto de partida con el que queremos iniciar la propuesta de un pacto, entre la izquierda y la derecha política tanto municipal como autonómica. Un acuerdo que esté a la altura de la ciudad, de su movimiento ciudadano y de los sectores profesionales. Todo Mea culpa es un reconocimiento de errores propios, pero que debe continuar inexcusablemente por una rectificación nítida plasmada en hechos. La Fábrica de Gas es una joya del patrimonio industrial también de Asturias y demanda atención del Principado, la misma que han tenido otras, por ejemplo, la Universidad Laboral.

La Fábrica de Gas no es sólo futuro cultural, es futuro económico en una comunidad autónoma que todavía, tras décadas de periodo democrático, no ha encontrado ni su lugar en España ni su lugar en Europa. Ese camino hacia el futuro tiene que ser una búsqueda eminentemente económico-industrial, porque esa es la única forma de ser una región que cuente en el concierto europeo. Evidentemente será una industria distinta a la que trajo la modernidad a Asturias. La Cámara de Comercio de Oviedo, entre otros, ha apuntado propuestas muy interesantes. Serán los proyectos de la industria biomédica, del conocimiento o de la cultura, situados en la Fábrica de Gas y en la Fábrica de la Vega, los que puedan impulsar la imprescindible reorganización del Área Central de Asturias, objetivo que se alcanzará sólo desde el impulso industrial hacia la acción política. No habrá decisión política sobre este Área Central hasta que el contexto económico no genere esa nueva realidad.

Mea culpa de una izquierda, que ni desde el Principado ni desde el Ayuntamiento de Oviedo acertó a gestionar exitosamente un proyecto para la Fábrica de Gas, vital para Asturias. Y, ahora, se requiere una propuesta de actuación inmediata para no repetir errores: en primer lugar, declaración BIC de todo el conjunto porque necesitamos que el Principado se comprometa a conservarlo en su integridad y evitar destrucción alguna con la excusa de la descontaminación de sus terrenos; no podemos perder su enorme potencialidad económica como unidad de conjunto. La debatiremos en la Junta General.

Segundo, proponemos un pacto con el gobierno conservador de Oviedo para que con la declaración de BIC proporcione la posibilidad de generar un camino de ruta común, un periodo de negociación política con EDP, propietarios de la Fábrica de Gas; y no devenga un vacío de actuaciones individuales y como resultado de ello el abandono.

Tercero, pacto entre la totalidad de fuerzas políticas autonómicas, con el camino de ruta común propuesto a nivel municipal, porque sólo del pacto se puede animar al empresariado, a la Universidad y a cuantos quieran participar en el relanzamiento de este espacio. Pacto también para que las dos administraciones, local y autonómica, uniendo voluntades políticas y esfuerzos económicos de liderazgo conjunto.

Asturias necesita Oviedo repleto de oportunidades para el desarrollo de la Comunidad. Oviedo necesita un cambio de época que alumbre acuerdos que obtengan soluciones a las singularidades de su concejo, como la Fábrica de la Vega, la de Gas, el Prerrománico, el Cristo y otras muchas cuya situación nos congela en el pasado.

Es posible llenar Oviedo de vida y actividad económica, Asturias necesita que su corazón capital lata con fuerza. La sociedad civil, económica y académica se va a involucrar si hay un pacto político, porque nuestro futuro es común. Hagámoslo.