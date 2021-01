Oviedo brilla

Humildemente pienso que si en Oviedo, barrios y aledaños vuelve a existir un nuevo repunte de contagiados, no se deberá en absoluto a los viandantes que acudieron a pasear por la ciudad o sus barrios. Hubo quejas de aglomeraciones, continuamente observé mascarillas o dobles mascarillas y distancias. Nada daba ningún indicio de contagio. El que no quiera que no vaya, pero que no acuda entonces, por poner un ejemplo, a manifestaciones feministas o de otras índoles, que solo han aportado con voces y gritos, transmitir aerosoles virulentos. Oviedo ha contribuido con destellos a que la economía no se paralizara y matara (aunque fueran unos minutos u horas) la ansiedad, pesadumbre y desazón.

Que la esperanza y la paciencia sean nuestros aliados en el 2021. A los Reyes Magos les pido:

- Un Gobierno coherente sin pactos maquiavélicos, responsable.

- Que no sea mentiroso, ¡si es que nos han mentido hasta en las cifras de las víctimas! ¿Qué podemos esperar? Pinochos tras Pinochos.

- Cualificación en sus ministerios.

Simplificando… pediría un nuevo Gobierno soñando con que se produjeran unas elecciones anticipadas. No nos quejemos después, antes tarde que nunca.