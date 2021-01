Sin embargo, con los ojos aguados, me fui a tus libros. Esos que me traía firmados por ti, uno a uno y todos los años que nos veíamos para tomar ese largo café acompañado de humo, verbo y escucha. ¡Mucho aprendí de ellos en este tiempo! ¡Cuánta sabiduría contenían tus palabras y tus escritos compartidos generosamente! ¡Cuánta reflexión compartida sobre Asturies y los problemas irresueltos de la patria!, ¡Cuánto aprendizaje en estos años de relación verbal, textual y escrita!, ¡Cuánto agradecimiento te debo al descubrir en mí ese transterrado oculto que don José Gaos, el gran colega tuyo y paisano nuestro, definió mejor que nadie! ¡Cuánta tristeza al releer esta mañana tus chats que me hablaban el mes pasado de tus ganas de vivir, de tus ansias de escribir, de tus ganas de luchar!

Nos quedaron ilusiones pendientes, pero me llevo la memoria de lo que tú me regalaste.

Gracias eternas y descansa en paz, amigo del café, del humo y las palabras.