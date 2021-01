El lingüista que tenía corazón de poeta

(Calímaco de Cirene)

En un invierno frío y desangelado, donde las rosas, marchitas por la escarcha, esperan, latentes, revivir con la llegada alegre de la primavera, se cumplen veintitrés años de la muerte del lingüista y académico Emilio Alarcos Llorach. No me atrevería, bajo ningún concepto, a valorar y sopesar su valía en el campo de la lingüística y la fonología, ni tampoco su faceta humana y, lo que no es lo mismo, humanista. Doctores tiene la iglesia y personas mucho más formadas para analizar, de manera científica y rigurosa, su trayectoria vital y académica.

Solo con las pretensiones de un aficionado a las letras y a los mecanismos que conforman nuestra lengua, me atrevería a decir la innovación y la originalidad que supusieron sus estudios en un campo yerto, apenas arado por los estudios de los grandes maestros (Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Lapesa, Dámaso Alonso y pocos más) que lograron, con su rigor científico, asentar las bases de lo que tendrían que ser, mutatis mutandis, los estudios filológicos en España. Aunque deudor de esta herencia, Alarcos no solo tensó e irritó las cuerdas del arte gramatical, sino que también dejó su impronta, su modelo de ser y entender la lengua que solo puede denominarse, como lo hiciera el gran Coseriu, con el sello de alarquismo.

Embebido desde el principio por el Círculo Lingüística de Praga y del Hjemslev más radical y férreo, pronto fue alejándose de aquellos postulados de su Gramática Estructural para ver la lengua española bajo otro prisma que lo alejaba, conscientemente, de la terminología oscura y de difícil interpretación que muchos lingüistas buscaban para dar a sus teorías un barniz científico, solo apto para los conocedores de los secretos de Eleusis, y totalmente incomprensible para los neófitos que se acercaban, temerosos y con prudencia, a un arte gramatical que los confundía y que nunca, o muy raras veces, les resolvía las dudas. De aquellos infinitivos que no podían actuar como verbos personales, de aquellas estructuras absolutas, de la naturaleza de ambos, como sustantivos y adjetivos, pero también como verbos, fuimos entendiendo la relación predicativa y que, por mucho que buscáramos ocultismos varios en la lengua, ésta, las más de las veces, se dejaba ver con tan solo apelar al sentido común, sentido que, hoy como ayer (solo hay que acercarse a las nuevas gramáticas de la Academia) sigue siendo el menos común de los sentidos.

Sin embargo, aunque los avances en Gramática han sido muchos y varios y han logrado conferir a esta disciplina una transparencia y claridad absolutas, alejados de los cantos de sirena inertes y fantasmagóricos, la labor, la esencia del alarquismo, creo, humildemente, se deja entrever en muchos otros estudios que se acercan más a la literatura y menos a la árida y seca región de la Lingüística. Interpretar un texto literario, las intenciones de un poeta o un artífice para buscar que sus palabras nos conmuevan, nos lleven al llanto o al gozo más íntimo, no hay que rastrearlos en la circunstancia interna del poeta (por mucho que el tiempo influya, como seres sujetos al devenir temporal). Todos los mensajes, todos sus juegos literarios obedecen solo y exclusivamente al empleo de una lengua determinada, en este caso el español, y al sabio dominio y alteración de los mecanismos que la conforman. La utilización de un determinado léxico, de un preciso contexto fónico y también la acertada mezcla de sus estructuras, son, en definitiva, las que caracterizan un género literario de otro.

Algo tan evidente y que, parece a la vez, sencillo, solo podía ser entendido y descodificado por una mente brillante y luminosa que fuera, desde lo más profundo de su corazón, un poeta. La sensibilidad y el acierto para descubrir autores y obras no se pueden explicar sin el poeta latente y perpetuo que corría, bullicioso, por sus venas.

Esa faceta desconocida hacen, a mi modo de ver, del serio lingüista una persona totalmente sensible, preocupado por la vida y su telón de fondo, por los goces de la rosa, pero, también, por el sufrimiento que imprimen sus espinas. Todo y nada, nada y todo, como la vida misma, como lo dice Hierro, pero, en definitiva, la vida y sus inquietudes. Esa mezcla entre lo particular y lo general, como mantiene el sabio de Estagira, que solo determinadas personas pueden manifestar por escrito, quizás gracias al don de las selectivas Musas, pero quizás, también, solo gracias al dominio de una “techne”, que los hace, como a todo artista, en sentido etimológico, únicos, irrepetibles e insustituibles.

“Sit tibi terra levis”.