Cuando nadie murió en Oviedo

El periodista considera justificada la petición del interesado en cambiar de aires a Oviedo, “porque nada tiene de extraño y hay que reconocer que en esta ciudad disponemos de aguas que no las hay mejores en parte alguna; el servicio de alcantarillado es excelente y por lo que se refiere a la alimentación, nada hay que pedir. Aqui tenemos de todo: jamón de calidad excelente: manteca en abundancia, así como pollos, hortalizas y toda clase de artículos de consumo, todos ellos nutritivos y de gran vitalidad, capaces de impedir toda clase de enfermedades, sobre todo de esas que producen la muerte. Así se explica que pasen los dias sin enterramientos”. Finalmente apostilla el colaborador: “Este hecho se está repitiendo con tanta frecuencia que no tendría de particular que muchos médicos desaparecieran de la capital de Asturias de la noche a la mañana, trasladándose a otra población donde haya algo que hacer”

La información más bien parece coincidente con el Dia de los Inocentes, aunque fué, justamente, tres meses después. Los datos de no fallecidos durante unos dias pueden ser veraces pero dibujarnos como zona idílica Oviedo por sus aguas y alimentacion parece de aurora boreal. El año1945 y los anteriores fue un quinquenio de estraperlo de artículos de primera necesidad y de enorme escasez en los que el jamón, la manteca y los pollos eran “rara avis” en la dieta de los ovetenses....