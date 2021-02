Todos esos actos, variados y con muy distinta resonancia, desde el lleno absoluto a la humildísima acogida, algunos cuando era apenas un escritor que empezaba, otros ya con la vitola de esperanza de la literatura asturiana, los últimos al fin con el muy discutible marbete de novelista consagrado (recuérdese a Rilke, por favor: “La fama no es otra cosa que el conjunto de malentendidos que se reúnen en torno a un hombre”), tuvieron un denominador común: la presencia constante, risueña, alborotadora (nada ni nadie podían hacer callar a semejante fuerza de la naturaleza), a menudo iconoclasta, siempre entusiasta de Concha.

Quisiera detenerme en esta última premisa, el entusiasmo, porque si tuviera que definir la personalidad de mi amiga con una única nota, sería la que mencionaría, toda vez que engloba, justifica y presta sentido a las demás. Entusiasmo es una de las palabras decisivas del diccionario, quizá porque su etimología es la más bella que conozco. Entusiasta es el que está poseído por un dios, colonizado por una fuerza más grande y poderosa que él, y que a través suyo se manifiesta. Y sin entusiasmo, es obvio, no hay ni puede haber literatura, no hay ni puede haber creación, en definitiva no hay ni puede haber conocimiento.

Concha era ese entusiasmo contenido en un cuerpo pequeño con una fuerza de detonación sin embargo infinita, cuya capacidad de contagio hacía que Cervantes pareciera mucho más que una librería sin dejar de ser nunca un hogar para la escritura. A su modo juguetón y a la vez trascendente, Concha satisfizo el lema que en Asturias porta cierta casa que tuvo alcaides de Oviedo, señores de Valdecarzana, portaestandartes reales e incluso encomenderos de la mitra. Así que anunciémoslo en memoria de esta mujer a quien tanto añoraremos: “Después de Dios, la (otra) casa de Quirós”.

Sit tibi terra levis, Concha.