Mi recuerdo vuela al 28 de mayo de 2004. Tenía que poner en pie “Mujeres con historia”, un libro que recoge el perfil de 50 empresarias asturianas. Conchita Quirós fue la primera de esa larga lista.

Me recibió en su despacho, una pequeña atalaya de amplios ventanales, salpicada de flores, llena de vida, repleta de cosas y sobre todo de libros. Hablamos a fondo, saltando de un tema a otro, todos ellos interesantes. Hablaba con entusiasmo, con fuerza, con pasión, esa que ponía en todo lo que hacía, la misma pasión que tenía por la vida, por el arte y, sobre todo, por los libros, libros dedicados por sus autores, con mensajes personales de cariño, de admiración. “No me considero empresaria –me decía– yo soy librera, hija de librero”. Por eso le gustaba definirse como la que no había hecho más que abrir los ojos, empaparse del quehacer de su padre y rodearse de personas que le siguieran el ritmo, el de llegar a más, a lo último, a la vanguardia del maravilloso mundo cultural en el que siempre estuvo inmersa.

Además de la influencia de su padre, otro factor decisivo en la formación de Conchita fueron sus viajes al extranjero. Desde el año 57 en el que terminó la carrera –primero estudió Magisterio y después Filosofía y Letras– empezó a salir de España, a participar en congresos de Jóvenes Libreros que cada dos años se celebraban en un país europeo: Austria, Italia, Francia, Dinamarca… tantos rincones, tantas experiencias humanas y culturales –todas ellas enriquecedoras– que luego trasladaba y adaptaba a la librería Cervantes. Ejemplo de ello, recuerdo que me comentaba, fue la creación del Buho Lector, un espacio para niños lectores adaptado a sus necesidades y gustos.

De la impronta de la herencia familiar, de su capacidad de observación de otras realidades y de la necesidad de un factor diferenciador surgió la idea de Foro Abierto, un rincón que lleva años reuniendo a autores de renombre y noveles, promoviendo iniciativas, dando oportunidades. En el recuerdo de Conchita estaban aquellas jugosas tertulias de rebotica que supo crear su padre en los años siguientes a la Guerra Civil, repletas de sabor, de interés, de personas de las que tenías mucho que aprender, tarea en la que esta mujer se empleó a fondo. Aprender de los anteriores, aprender de los de afuera, aprender de los tropiezos: “Yo aprendo siempre”, me decía con esa fuerza tan suya, que mantuvo hasta el final.

Además Conchita fue una mujer de presente y en ese día a día, lleno de trabajo, gustoso y gratificante, fue labrando su futuro. Para ella el pasado no existía. Siendo una lectora empedernida, nunca releía un libro, sin embargo, tenía muchas anécdotas relacionadas con ellos. Recuerdo algunas. Hace años cayó en sus manos por azar “Soldado de porcelana” de Horacio Vázquez Rial, autor argentino afincado en Barcelona, y tanto le gustó que empezó a difundirlo. El propio autor se acercó hasta Oviedo para conocerla pues era la librera de toda España que más ejemplares había vendido de su libro. Poco tiempo antes de nuestra conversación había descubierto “Verde agua” de Marisa Madieri, la mujer de Claudio Magris, y se sintió identificada con Malena ese personaje vital, fuerte y tierno a la vez de Almudena Grandes.

Hace ahora dos años, precisamente en un 8 de marzo, Concha Quirós fue la protagonista de una de las comidas de Equilibra. Habían pasado catorce años de aquel encuentro y seguía con esa misma energía, y con la ilusión de celebrar los 100 años de su librería. Los planes fueron otros, pero desde esa otra dimensión, donde solo se goza, Conchita disfrutará de esa efeméride que bien se puede convertir en un homenaje. ¡Gracias Concha Quirós por lo que nos diste generosamente! Con Dios, aunque aquí te echaremos mucho de menos.