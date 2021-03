Yo quiero una sociedad que encumbre a personajes como Rosa Parks, una trabajadora de Alabama que en diciembre de 1955 no cedió su asiento a los pasajeros blancos del autobús por el simple hecho de ser negra. Esa pequeña rebeldía desembocó, un año después, en el fin de la segregación racial en aquel estado. Yo quiero una sociedad en la que pequeños gestos como ése sigan haciendo historia. Hoy celebramos el primer 8 de Marzo en la era de la pandemia y el debate no puede ser si manifestaciones sí o no, cuando lo principal sigue siendo evitar contagios y muertes.

Yo quiero que mi hija y mi hijo defiendan con sus pequeños actos cotidianos la igualdad entre chicos y chicas, y que sean conscientes de que está mal mirar para otro lado cuando sean testigos de injusticias o de abusos.

Para mi es un orgullo estar en un partido como Ciudadanos que entiende el feminismo sin sectarismos, donde el feminismo es, ante todo, libertad. Un partido que es el único que tiene a una presidenta al frente y que defiende a las mujeres exigiendo que se amplíen los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas.

En este 8M recordaremos en Oviedo a mujeres como Conchita Quirós, una de nuestras mejores embajadoras, que dejó un legado eterno y que nos recuerda que luchar por la igualdad real sigue siendo necesario mientras siga habiendo mujeres que tengan que renunciar a tantas cosas y que no puedan cumplir sus sueños como hizo ella.

Queremos feminismo, sí, pero las queremos libres.