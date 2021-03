Diminuto prisma en el tenebroso, “nocturno”, 23F

El intento golpista fue importante, y corresponden análisis y testimonios, al que sumo el mío, modesto y periférico, pues un día llegará con estudio definitivo, quizá en el medio siglo, al que dudo alcance. Algunos nocturnos de Chopin se editaron póstumamente al genial polaco.

Delia Losa rememora, se encontraba en mi despacho, cuando llamó un cliente impresionado al escuchar la abrupta entrada congresual golpista. Yo acababa de aterrizar de Las Palmas, donde había dado una conferencia en el Club de Prensa. Era cadena Prensa Ibérica, a la que pertenecería muy luego LNE. Esa noche, en el domicilio de amigos isleños, había visto, repetidos, los primeros debate y votación a Calvo-Sotelo sin sobresaltos.

Evidenciado el golpe de Estado, contacté con Jesús Sanjurjo, secretario de la FSA, partido al que pertenecía desde el julio anterior. Jesús me incorporó como asesor a la Ejecutiva reunida en su sede de entonces, Jovellanos-25. Allí, la entrañable Puri Tomás (hoy nominando hermoso Parque), su marido, Rafael Fernández, se encontraba con el Gobernador en plaza de España.

La FSA me encargó junto a Álvaro Cuesta y Ramiro Fernández la posición para población y militancia. El documento fue reproducido parcialmente en edición especial de “La Voz de Asturias”, a la que precedió otra combayona, que contrastaba con la impecable de “Región”, que dirigía Juan de Lillo. Llevamos el escrito a Radio Asturias, donde Severino Fernández, con impagable heroísmo, lo leyó en antena, justo después de la muy positiva irrupción de Pujol enfatizando palabras personales recibidas de Juan Carlos I, “tranquilo Jordi, tranquilo”. La FSA tuvo visitas de directivos de UCD, del PCA, entre ellos Gerardo Iglesias, y de Aguadé, de la AMSO, que protegió Archivo en La Colmena, o Alsas.

(Conocedor del golpe del 19/7/36, sabía que Rafael había estado entonces en la Comandancia Exenta y que los golpistas utilizaron esa misma onda. Dábamos, pues, vuelta al calcetín).

Muy tenso al conocer que preparaban fogata en el Congreso, Celestino Menéndez, de Siero, tuvo encomiable sensatez al neutralizar el pánico.

Poco después, llegó consejo de Rafael Fernández para que J. A. Villa, vocal federal, se incorporase a Santa Engracia, sede nacional, ofreciendo que le condujera Ramiro Fernández, colaborador en el Ente Preautonómico. Al irse, Villa nos pidió a Álvaro y a mí un borrador para el paro minero que, según Paul Preston, fue el único panfleto huelguístico en España.

Vimos al Rey en un establecimiento de Gascona. Tras la espléndida intervención regia, sosiego general, y, al menos en mi caso, con la generosidad de José Álvarez (Pepín de Latores), me fui a casa, donde vi las ponderadas palabras de Iñaki Gabilondo, recién nombrado director de Informativos de TVE, y me enteré por mi suegro, José Molín, que unos mozalbetes manejaban mi nombre en Casa Grana de Cornellana para aplicar contundentes medidas. También me hablan de siniestro arsenal en Novellana y de movimientos facciosos en Oviedo a la altura del Arqueológico y del Bar Bambú de Pumarín. La macabra lista me llega ahora en la que me figuro, en efecto, con otros ochenta asturianos a fusilar de inmediato, entre los que están mis amigos Rafael Fernández, Inguanzo, Honorio Díaz, Vicente Areces, Emilio Barbón, Manuel Hevia, Cristina Mosquera, Carlos Zapico, Eugenio Carvajal, Bernardo Santaeugenia, J. A. Saavedra, Gerardo Bustillo, Marcelo García, Palacio, Mapi Felgueroso, Ludivina Arias (secuestrada ya en el Congreso), Gerardo Iglesias, Sánchez Vicente, Conchita Valdés, Isabel Tejerina, J. M. Izquierdo, Grande Covián, Boni Ortiz, Dugnol, Paco Prendes, Nevado, Cuco Fentanes, Alejandro Mieres, Francisco J. Suárez, Marcelo Palacios, María J. Caudevilla, Manolo Pello, Aida Fuentes, Atanasio Forte (sic), David Oterino, Jesús Cadavieco, Valeriano Lorenzo, Lorenzo Velasco, Juan Álvarez... También aparece, en el listado de Cáceres, Pablo Naranjo, suegro de mi hermano Jaime.

En la literatura navegante La Mar Océana es “El Tenebroso”, buen calificativo también para el nocturno, sin nada del sublime Chopin, 23F.