Leo en estas mismas páginas las propuestas para actualizar el callejero del Campo San Francisco y me entra la nostalgia. Nostalgia porque creo recordar que alrededor de 2009 en este mismo periódico se realizó una encuesta popular sobre los nombres de las calles que debían cambiarse por estar relacionadas con nombres franquistas y recuerdo algunas de las propuestas que se hicieron. Tuvieron mucho éxito la sustitución de División Azul por calle Real Oviedo y Capitán Almeida por Fernando Alonso. No sé si recordarán, yo no sería capaz de olvidarlo, que hubo una propuesta que contó con muchísimos votos y que no llegó a concretarse (era la más votada detrás de estas dos anteriores). Me refiero a la propuesta de nombrar una calle en recuerdo de la ginecóloga ovetense Araceli Gutiérrez Cecchini. En aquel momento, a través de estas páginas hubo mensajes muy cariñosos para su memoria y me consta que su familia directa los apreció muchísimo.

Creo que es un buen momento para retomar aquella iniciativa y poner el nombre de Araceli Gutiérrez Cecchini a uno de los paseos del Campo San Francisco, una de las primeras ginecólogas de nuestra ciudad y una persona extremadamente volcada con sus pacientes, que sin duda la tendrán en su memoria. Además del justo homenaje a la doctora Cecchini sería también un homenaje para todas las mujeres de nuestra ciudad, y para equilibrar la presencia femenina en nuestro callejero en general, y el del Campo en particular, y de las mujeres de ciencia. Acompañándola podrían ir muchas otras, Concha Quirós, María Neira, Rosa Menéndez..., desde luego no hay escasez de mujeres con méritos suficientes como para ocupar el espacio público de nuestra ciudad.