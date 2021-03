El rastro de Fernando Alba

Hoy no me asomo al Paraíso Capital para contar cosas, sino para preguntarlas. Porque siempre he sido vecino del centro de Oviedo y raro es el día que no paso trasteando por los alrededores del hotel de la Reconquista. Piso a diario la calle Gil de Jaz, de la que voy o vuelvo de cualquier recado.

En una de estas me he quedado mirando el local vacío de Las Novedades, que tantos años lleva cerrado. Al final, uno acaba acostumbrándose, pero es una pena. Un verdadero desastre. Tantos bajos comerciales como ese, vacíos. Muchas calles muy céntricas, llenas de carteles de “Se Vende” o “Se Alquila”. Con la trascendencia que tenía el comercio de Vetusta. Había unas tiendas tan fabulosas que llegaron a convertirse en un recurso turístico en sí mismo. Algunas, verdaderas obras de arte reconocidas como tal.

Me resulta imposible no acordarme, llegado este punto, de la boutique Modesta, en la calle San Francisco. Un diseño vanguardista y rompedor del interiorista José Antonio Menéndez Hevia. Hoy en día es una hamburguesería, poco queda de aquel espectacular escaparate galáctico.

Pero ese no es el tema de hoy, en realidad. La cosa es que soy tan despistado que no logro centrar cuándo desaparecieron aquellas puertas fabulosas, voluminosamente bellas, que abrían paso al local de Las Novedades. Dos hojas monumentales de madera de cedro diseñadas por el escultor Fernando Alba en 1973. Y aquí mis preguntas: ¿dónde están, quién las guarda ¿Cuándo, dónde y cómo van a volver Porque van a volver, ¿verdad

Esas puertas de Alba, en las que era imposible no fijarse y que tienen entrada propia en la Wikipedia, serán con toda probabilidad de propiedad privada. Entiendo que de los actuales propietarios del local, aunque es mera suposición. Pero también son una escultura urbana catalogada y muy apreciada a la que la ciudad no debería renunciar. Un prodigio no solo estético, sino también por la técnica de su diseño y uso: dos monstruos de cuatrocientos kilos de peso cada una, que se deslizaban con total facilidad y delicadeza gracias a una estructura interna de acero y rodamientos. Magia urbanita.

Todo esto me ha llevado a acordarme también de aquella pieza escultórica del mismo autor a la que la prensa bautizó ocasionalmente como la escultura “Guadiana” a causa de sus constantes apariciones y desapariciones de espacios públicos. Los sucesivos equipos de gobierno no han estado de acuerdo en la importancia de la pieza ni mucho menos en su ubicación, que ha sido una danza entre lo temporal y el abandono total a la intemperie. Inicialmente ubicada en Ventanielles, tan pronto aparecía desmontada y apilada en Los Castañales como recolocada en el Parque de Invierno. Tal incertidumbre puede llevar a pensar que es una cosa pequeñina y fácil de transportar. Nada más lejos de la realidad. Treinta y cuatro toneladas de chapas metálicas.

Con este desmadre, se ignora reiteradamente el deseo del artista, que siempre ha indicado la plaza de Llamaquique como el lugar perfecto para su instalación.

Total, que le tengo perdida la pista en Oviedo a Fernando Alba, artista nacido en La Folguerosa (Salas), Premio Nacional de Escultura, Premio Ateneo de Madrid, alumno del Círculo de Bellas Artes y que tanto prestigio ha dado a la Escuela de Artes y Oficios como docente.