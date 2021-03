Fusilando a Clarín

Supongo que a estas alturas no pocas plumas en nómina habrán coincidido en tratar de salvar la cara del ministro Castells alegando en su defensa que le traicionó el subconsciente cuando, con el habitual todo magistral de la casta, hizo Rector y dio por fusilado al autor de “La Regenta”. Puede ‘colar’. Y es que a nadie se le escapa que no es infrecuente –con o sin memorias históricas e impuestos de sucesiones– que los hijos paguen tributo por el patrimonio y deudas, acerbo y acervo, de los padres.

A su vez, D. Leopoldo Alas Argüelles, Rector que fuera de nuestra Universidad de Oviedo, ya no es sólo patrimonio de su familia, de quienes lo conocieron, trataron y apreciaron y de las respetables instituciones de las que formó parte. Con la venia de quien proceda por Derecho, y como humilde mortal que ha sabido del Rector Alas por los libros y por graciables oportunidades, me permito creer que lo mejor que podría suceder es que la debida y – entre insaciables decreto/legisladores– inexplicablemente ralentizada restitución de las dignidades resarcibles aún no resarcidas que le fueron arrebatadas miserablemente, entre ellas la de Rector, se lidere por alguien que –de una vez por todas, tras años y años de infortunio– merezca ser y actuar como Ministro competente en Universidades.

Y que –si es que algún día podemos recuperar la línea base de la concordia, la dignidad y el equilibrio de las naciones sanas– se haga en un momento en el que no prevalezcan intereses espurios, ansias de espectáculo sectario, secuestros, instrumentalizaciones y mala baba. Máxime cuando –como en este caso, y a Dios gracias– se trata de una aspiración colectiva con toda seguridad unánime de quienes, por fortuna, ley de vida y perdón multidireccional, no tenemos las manos manchadas de sangre, ni por obra (acción u omisión), ni por palabra ni por deseo. Por más que muchos carroñeros visitatumbas parezcan empeñados en hacérnoslo creer o en empujarnos a repetir errores y horrores.