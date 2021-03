Bailar con la tristeza, honrar su ejemplo y seguir sus pasos

Porque de su vida nos brota, en primer lugar, agradecimiento. Agradecimiento por tanto bien recibido. Un inmenso regalo lleno de pequeños detalles que nos desborda el corazón. Este agradecimiento es el que nos mueve, nos invita a seguir caminando y seguir su ejemplo. No nos queremos quedar con su recuerdo sólo para nosotros. Se nos invita a tenerlo como referencia para ponerlo a disposición de los demás.

Su vida nos despierta confianza, en la humanidad y en Dios. La bondad de Dios encontró en él un espejo en el que brillar. Siempre disponible para echar una mano. Volcado con su mujer y nosotros, sus hijos; su familia, amigos, el Hogar de San José y con quien pudiera pedirle ayuda. Han sido numerosas las muestras de agradecimiento por tanta disponibilidad y servicio. Una manera de ayudar discreta y honesta. Especialmente comprometido con los más frágiles. Enorme apoyo y compromiso para tantos. Una excelente persona, de esas por las que uno da gracias a Dios cada día, a la vez que les pide que haya muchas más así.

Su vida es motivo de esperanza. Ejemplo de no rendirse nunca, seguir peleando y dando la cara a la realidad. “Hay que dar siempre la cara, aunque te la puedan romper” era una de sus frases favoritas. Junto con la de “¿Cuántas formas hay de hacer las cosas? Dos: hacerlas bien o no hacerlas.”. Disfrutón, apasionado de la naturaleza: “A la montaña le debo la vida” dice su estado de WhatsApp. Hombre sencillo que no aspiraba a grandes lujos, sino a disfrutar con nosotros de placeres tales como comer un bocadillo en el monte, dar un paseo por la playa, cuidar el huerto o pescar. Con un sentido del humor que no perdió en ningún momento.

Y con todo esto. ¿Podremos pensar que la muerte tiene la última palabra? ¿Acaso el agradecimiento, la confianza, la esperanza y el ejemplo que nos deja no nos habla de lo contrario?

No ganó el cáncer, no ganó la muerte. Ganó la VIDA, con mayúsculas. Ganaron sus ganas de hacer el bien y ayudar. Ganó su amor incondicional. Ganó el recuerdo que nos deja a todos los que le conocimos. Ese amor es el que nos interpela a nosotros, nos empuja y nos entusiasma a seguir su camino. En LA NUEVA ESPAÑA comparte en la misma página la noticia de su fallecimiento con el gran avance de un científico asturiano en detectar las células que le hicieron morir. Hasta el final nos llega su mensaje de trabajar por y para un mundo mejor con esperanza en el futuro.

En estos últimos años hemos podido conocer gente vocacionada, como el servicio de Oncología del HUCA, Noemí, Carlos, la enfermera Manoli y muchos más. Ricardo, José, Catu, sus angelinos de la guarda. Los huevos, casadielles, fabes, verdines, quesos, embutidos, cestas de Navidad…. Que tantos y tantas nos habéis regalado. Mensajes de cariño. Oraciones desde muchos puntos de España y del extranjero… Tantas amistades que nos habéis transmitido mucho amor. Los coleguitas del mus con quienes tan bien lo pasó....

Y agradecimiento muy especial a la Compañía de Jesús. Los jesuitas y sus obras formáis parte de nuestro hogar, nos acompañáis y nos hacéis crecer interiormente. Mi padre encontró en muchos jesuitas verdaderos amigos, yo creo que por sus ganas de vivir tan intensas y desde lo profundo.

Todos nos habéis hecho sentir muy acompañados y queridos todo este tiempo. Y en estos momentos agradecer especialmente todas las muestras de cariño que hemos recibido. Porque mi padre se hacía querer desde su campechanía, sentido del humor y su forma de ser. Era capaz de llenar de luz cualquier espacio.

Ganó la VIDA, porque ganó el amor de mis padres que perdurará para siempre. Los nudos de amor interiores no hay muerte que los desate. Ganamos otra estrella que nos cuida desde el Cielo y que habita en nuestro corazón.

¿Cómo no creer en un amor de Dios que es Padre con este ejemplo? ¿Cómo no creer en la Resurrección del domingo que viene?

Ayer tuvo una reunión muy importante, la más importante de su vida. Estoy seguro de que Dios le acogió como quien recibe a un amigo de toda la vida. La tranquilidad de sus últimos momentos nos habla de ello.

Ahora nos toca a nosotros lo más difícil que es bailar con la tristeza. Pero la tristeza solo es la compañera de baile. En este caso lo que importa es la música que se baila, la música que él nos deja. Es una música alegre, cariñosa, entregada, bondadosa… Llegará el momento que queramos cambiar de pareja de baile y entonces bailaremos con su recuerdo agradecido la misma canción. Su canción.

El reto ahora es nuestro. Poder seguir sus pasos, honrar su ejemplo. Ser su orgullo. No es nada fácil porque el listón está muy alto, pero con su ayuda y la ayuda de Dios podremos.

Hay una gran ausencia porque hubo una gran presencia. Las semillas de tanto bien que quedan sembradas por él no se incineran, sino que seguirán siendo el estribillo de su canción. La muerte no es el final, sino el principio de una nueva vida.

Te queremos muchísimo, papá.

Danos tu paz, Señor.

Esa paz que escapa a toda comprensión humana.

Esa paz que serena nuestra alma y que nos hace sentir que estás con nosotros, y que donde Tú estás nada malo puede pasarnos.

Nos cobijamos en tus manos

y sabemos que ahí siempre estaremos.