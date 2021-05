No hay dos sin tres

Hace tiempo que en los Festivales de Jazz se pueden disfrutar de otras músicas y músicos que no son propiamente de jazz: hablamos de flamenco, jazz flamenco o jazz latino u otras tendencias… Los más puristas del flamenco acusaron en su día a Paco de Lucia de introducir “elementos extraños” como la flauta, el saxo o el bajo eléctrico; pues en el Festival de Jazz Vitoria-Gasteiz Paco de Lucia, actuó hasta en cinco ocasiones con diversas formaciones, en septeto habitualmente, junto a Jorge Pardo, Carles Benavent, Rubén Dantas y al final acabó por incluir al armonicista de jazz y clásica Antonio Serrano. También en distintos festivales de jazz españoles pudimos ver al Cubano Chucho Valdés junto a Chick Corea, Caetano Veloso o Pat Metheny con todo tipo de músicos. Y ya próximamente podremos ver en el Festival de Jazz de Barcelona a músicos con la “etiqueta flamenca”, como Tomatito, Miguel Poveda, Estrella Morente o Silvia Pérez Cruz.

Pero de estas etiquetas, fronteras y limites musicales no entienden el dúo que es un trío de Chicuelo & Mezquida, que actuó este viernes en la segunda sesión del ciclo Vetusta & Jazz y en el Teatro Campoamor. La solemnidad que suele reinar en las actuaciones de jazz se pudo apreciar, tal vez por los rigores pandémicos, pero había bastante silencio en una sala con un buen aforo para una tarde desapacible de lluvia.

Lo de Juan Gómez “Chicuelo” y Marco Mezquida empieza a ser cosa seria, el barcelonés y el menorquín es un dúo que no entiende de corsés prefijados, por eso han incluido al poderoso percusionista Paco de Mode, consiguiendo no solo completar la tercera pata del banco, sino también servir de argamasa sonora amplificando al dúo clásico de piano y guitarra, sonando rumbas, seguidillas o tanguillos pero también sonidos brasileños o clásicos.

Como decía, en esos festivales de jazz en los que actuaron a dúo: Chick Corea - Paco de Lucia, Corea - Metheny o Michel Camilo -Tomatito, solía haber una predominancia de uno sobre otro, egos aparte, si se apreciaba la nota de jazz o la nota de flamenco… No ocurrió así el pasado viernes en ese dialogo lógico y continuo de Chicuelo y Mezquida: están integrados y unidos y se respetan en el escenario, unidos a la percusión de Paco de Mode, que no hace otra cosa que dar más fuerza y porque no decirlo, hacer un concierto más entretenido y ameno para todo tipo de públicos.

Lo digo, porque en una butaca cercana a la mía una chica milenial le decía a su novio: “si llego a saber que es jazz no vengo”, pero a juzgar por su sonrisa al finalizar el concierto, creo que salió contenta de su concepción profana del jazz o del flamenco.

Marco Mezquida está considerado una de las más jóvenes realidades del jazz nacional llegando a actuar en el mítico Blue Note de Nueva York. Se mantiene en activo en numerosos proyectos entre los que destaca el dúo con Silvia Pérez Cruz o su Beethoven Collage para celebrar el 250 aniversario del compositor alemán.

Juan Gómez, “Chicuelo” tiene ya una larguísima trayectoria que le sitúa actualmente en la cima de la guitarra flamenca y del jazz fusión. Ha sentado su nombre junto a músicos, citados anteriormente, de la talla de Miguel Poveda, Tomatito, El Cigala, José Mercé o Carles Benavent. Ha participado también en bandas sonoras como “Quijote” (1992), de Orson Welles y Jesús Franco, o “Blancanieves”, por la que ganó un Premio Goya (2013) a la mejor canción original, junto a su director Pablo Berger.

A la salida del concierto había una sensación de plenitud, tal vez de acudir a un concierto no esperado pero muy satisfactorio, se pudieron ver otros músicos asturianos de jazz como Helios de Amor o Manu Molina, que a buen seguro han estado en la concentración de ayer 1 de Mayo por la “Llegalización de la música en vivo en Xixón”, tan vapuleada y maltratada por la pandemia pero también por otras actuaciones municipales.

Vamos hacia el ecuador del ciclo con la actuación el próximo 27 de Junio de Chano Domínguez & Hamilton de Holanda, misma hora y mismo lugar.

Y recuerden la ciudad cultural no para y esta tarde, dentro de Festival de SACO - RADAR, tendrán la oportunidad de ver en el Ciclo Ida Lupino, un programa doble formado por dos capítulos de la serie de televisión “Tate”, emitida en Estados Unidos en el año 1960.

¡Larga vida al Festival!