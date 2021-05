Un lobito bueno

El acierto de este montaje es una reelaboración argumental del cuento tradicional a lo Groucho Marx, llena de reveses y humoradas disparatadas, con una sucesión de escenas y diálogos a un ritmo vertiginoso. Los movimientos coreografiados y la musicalidad omnipresente componen una partitura en la que todo encaja a la perfección. Se trata de un work in progress en el que unos seres pirandellianos se rebelan contra su destino. Asistimos a la exposición de dos o tres planos superpuestos: el cuento referencial, el encaje de los nuevos valores de la contemporaneidad y por último la pulsión orgánica de los personajes que entran y salen de la obra para verse desde fuera e intentar adaptarse a su rol. Creándose así una complicidad con el espectador que no elude lo metateatral y genera un divertido juego de espejos para niños y mayores.

La brillante interpretación de la veterana compañía vallisoletana consigue el pleno para la función. Destaca Ángeles Jiménez en su doble papel. Por una parte, encarna con gran comicidad y recursos a esta madre sobreprotectora y agorera, un personaje muy reconocible para el público y con mucha coña, y por otro lado a la abuela campechana, que no le niega un plato de sopa ni al mismísimo lobo. Javier Carballo compone este lobo larguilucho y desgarbado, un poco torpón, con un aire a Faemino, que es un infeliz que solo quiere comer, pero se resiste al vegetarianismo y trata infructuosamente de no apartarse del guion. Silvia Martín también está muy bien como adolescente resabiada y rebelde, libre de miedos y adalid del veganismo y buenrollismo, que odia el color rojo y se resiste a ser la niña cándida esperada. El cazador de Juan Luis Sara, que aquí también es el padre de Caperucita y tiene una gran vis cómica -me dicen que sus movimientos recuerdan a los personajes de Coll en el TBO-, es un pobre desgraciado acuciado por la “fame”, que no consigue cazar ni resfriados, como él mismo afirma.

Suso González, autor de la música y las canciones, se encarga de los efectos sonoros en directo con la guitarra y se desmarca con punteos a lo Eric Clapton. La sugerente escenografía presenta una hermosa arboleda convertible en cocina e interiores. Un espectáculo recomendable para todos los públicos, con mucha ironía y buenas intenciones y una factura excelente.