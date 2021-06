Reyes de una noche

Hay una nueva serie de televisión que se llama “Reyes de la noche” en la que se caricaturiza la batalla por la franja radiofónica deportiva nocturna durante la década de los noventa. En ese horario, que sigue siendo patrimonio del periodismo futbolero, se desencadenó una guerra monumental entre dos bandos enfrentados.

Fue una batalla épica. El todopoderoso José María García, líder indiscutible, frente a su alumno aventajado José Ramón de la Morena. El aspirante le fue comiendo la tostada al campeón, oyente a oyente, con una fórmula más fresca, más parcial y menos rigurosa (entre comillas). Yo mismo fui de los que hicieron el viaje del antiguo al moderno seducido por ese nuevo programa donde los periodistas se reconocían de un equipo y defendían con polémica sus colores, como no puede ser de otra manera. Por las noches, mientras se suponía que estaba durmiendo, tenía mi transistor camuflado en la almohada al volumen mínimo audible. Tuve una infancia muy radiofónica, y aún hoy sigo disfrutando del medio, muy adaptado a la modernidad del fenómeno podcast.

García mantuvo polémicas con muchos personajes públicos de su época, especialmente políticos. Entre tantas, recuerdo sus permanentes ataques al entonces alcalde de Oviedo, Antonio Masip. El regidor, enemigo de la violencia, había prohibido la práctica del boxeo en la ciudad. El periodista apelaba al derecho de los niños a vivir una vida sana practicando el deporte de sus sueños. Sistemáticamente ponía a Masip a caer de un burro. Si viajabas por España como carbayón, nunca faltaba un taxista o camarero que te lo recordara.

A mí me gusta mucho el deporte del ring. Mi parte más civilizada no sabe explicar muy bien por qué, ya que soy de naturaleza pacífica y nunca me he involucrado en una pelea. Por otra parte, lo de prohibir en general me da mucha rabia porque entra en conflicto con las libertades individuales y tiene que estar muy bien justificado. Pero comprendía la decisión de Masip. El boxeo es potencialmente violento y peligroso. A pesar de las caballerosas normas establecidas por el Marqués de Queensberry y de su larga tradición como deporte olímpico.

Como la política es como es, una de las primeras cosas que hizo Gabino de Lorenzo al alcanzar la alcaldía fue liberar y promover la práctica pugilística en Vetusta. A lo loco, como si fuese un artículo de primera necesidad. Fue cuando se organizó aquella velada, televisada por Tele5, en la que participaron el actor Mickey Rourke, un decadente Poli Díaz, la voluptuosa Samantha Fox y aquella gacela negra de voz hipnótica que era Grace Jones. Nada que ver con el deporte, puro show. Un escandaloso espectáculo amañado que hizo más daño a los espectadores que a los púgiles participantes.

La leyenda está llena de detalles escabrosos que aún se cuentan entre los ovetenses. El Potro de Vallecas correteando desnudo por los pasillos del Reconquista. Alcohol, prostitutas y drogas en absoluto disimuladas. Un Rourke fuera de control poniendo copas en el Club VIP de La Real. Y cómo los porteros de la discoteca les sacaron a ambos a bofetadas de allí sin respeto ninguno por las elegantes leyes dictadas por Queensberry.

La serie “Reyes de la noche” no cuenta nada de esto, claro. Pero lo he pasado bien disfrutando de esta ficción, que me ha traído de vuelta esta leyenda local de tradición oral.