Luis de Sirval, de nuevo en Asturias

A José Bolado, medalla de oro de Gijón, estudioso y bueno.

José Luis García Martín, además de buen escritor y crítico literario, es magnífico editor. Como tal ha dado a la estampa para la sevillana Renacimiento la reedición de “Huellas de las constituyentes” de Luis de Sirval, de especial interés en Asturias, pues el autor fue asesinado al término de la Revolución del 34. La alevosa muerte del periodista Luis de Sirval fue en el Gobierno Civil de Oviedo, entonces en la Plaza de la Catedral. Pese a que el asesinato era flagrante, el crimen estuvo mal instruido y fallado, con honesto y valiente, sin embargo, voto particular de uno de los magistrados de la Audiencia Provincial, que hizo el escandaloso caso muy popular en el ambiente tenebroso de la época que pesó en el Tribunal. Algo leí en “El valle negro” de nuestro poeta Alfonso Camín, con acertada inscripción en el Campo de San Francisco, a iniciativa de Canteli, el bueno. Recuerdo también que un gran tipo de cuya amistad me honré, Antonio González Rubín, Antón Rubín, abogado en ejercicio, secretario del Gobierno Civil de 1937 a 1940, me contó cómo el asesino, el teniente legionario búlgaro Dimitri Ivanof, se confesó culpable no de asesinato, sino de homicidio por negligencia con el concurso de atenuante muy cualificada para proteger la implicación directa de Togores, un compañero de armas, ennoblecido, autor material en la verosímil opinión de Rubín. Mi amigo tuvo muy luego catarsis política escuchando a diario la BBC. A la muerte de González Rubín, mentor de Ignacio Ruiz de la Peña, escribí su necrología para Región, en la que colaboraba el bueno de Antón, y tuve ocasión de manejar su testamento ológrafo y adquirir alguno de sus libros, que vendía la librería Atenas.

Todo lo que da Renacimiento, sello de Abelardo Linares, es importantísimo y, aún más si cabe el libro de Luis de Sirval, ofrecido ahora con la sentencia y el recurso de casación de Eduardo Ortega y Gasset, hermano del gran pensador.