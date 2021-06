Humo y “fake news” en el gobierno de Canteli

Tras dos años no tenemos más que un photocall pero ningún proyecto real ejecutado, por más que nos lo quieran hacer creer. Tan solo un plan de obras menores llamado Plan 30 que da risa y bochorno mientras llevamos 20 meses sin contrato de mantenimiento de aceras, con 13 desempleados. La obra de mayor entidad de este Gobierno es tirar el spa del Naranco, que nos ha costado más de 400.000 euros.

Cortina de humo es la vacuna ovetense anticovid para atender los servicios sociales con un sistema robotizado que causa más desasosiego que alivio para algo tan delicado como tratar con personas vulnerables, como si fueran usuarios de cajero. Cortina de humo es hablar de evitar el éxodo juvenil cuando se recorta en empleo juvenil, no se implementan políticas activas de vivienda joven y se tratan los desahucios a través del asesoramiento de una entidad social, sin recursos dignos de la capital de Asturias. Afortunadamente, mantienen la mayoría de los programas de empleo puestos en marcha durante nuestro mandato, aunque con menos plazas.

También humea el futuro de las generaciones venideras, con recortes brutales en un 80% en becas escolares o pasar de casi 9.000 a 2.500 plazas de conciliación en verano que garantizaban que las familias pudieran dedicar sus recursos propios a impulsar el futuro de sus hijos e hijas. Mejor invertir en una bandera que apostar por un sistema fuerte de becas. Como el humo que asoma desde la antigua autopista al cargarse un proyecto que abordaba el futuro de modelo de ciudad para terminar con la contaminación de Ventanielles y la brecha de los barrios atravesados por el Bulevar que, si Europa lo permite, acabará siendo otro scalextric lleno de rotondas, ruido y más humo. Acabar con el proyecto supone entregar más de 300.000 euros por no hacerlo.

La paz de Canteli no deja de ser una cortina de humo que ahuyenta, como a las abejas, los espacios de participación como los Distritos o los Consejos Sectoriales, mientras consigue un gobierno unido a base de repartirse el botín de puestinos y perres, sueldazos y directores generales de los respectivos partidos. Si cree que el clima social está tranquilo es que ese mismo humo no le deja ver más allá del balcón consistorial. Resulta un sarcasmo ver cómo presume de “resultados” de otras administraciones. Si algo se mueve, como las obras de los institutos, es por la presión social: el único movimiento que hay es la ciudadanía reivindicando sus derechos. Arrogarse la ampliación del Bellas Artes no es mérito del bipartito, sino del Gobierno central que invierte en Oviedo, y lo celebramos, pero no para que se pongan medallas por no hacer nada.

En los despachos consistoriales hace falta más luz que en las calles de Oviedo. Como el rey pasmado se queja del funcionamiento de la administración y permanece impasible mientras se desangra de personal sin sacar oferta pública de empleo. Su discurso es fruto de una hipérbole verdadera donde, de tanta exageración, nos encontramos con una realidad mentirosa.