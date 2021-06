Una lección política y personal

Leer a Ana Taboada escribiendo, cuando enjuicia la labor del actual gobierno municipal, sobre mentiras, cortinas de humo e ineficiencia resulta cómico porque parece más una descripción de ella misma, y del tripartito que desgobernó Oviedo cuatro años, que un análisis realista de los dos últimos.

Para Taboada, no se ha hecho nada. Como mucho, unas obrucas menores con el Plan 30. Lo que olvida decir es que esas obras eran necesarias y demandadas por los vecinos (por lo tanto, no tan menores) ante el abandono que sufrió todo el municipio en el cuatrienio negro en el que ella manejaba y maltrataba a Wenceslao López como si fuera un títere. Y se olvida conscientemente de que en dos años, además de ese plan, se han realizado otros proyectos hasta completar más de 100 obras y actuaciones por un presupuesto de 17 millones de euros. Y tampoco computa los más de 21 millones de euros destinados en 2020-2021 al plan de recuperación para paliar los efectos de la pandemia, dinero que ha ido a ayudas sociales educación, a empleo y a impulso económico y empresarial. Ni los 10 millones destinados a programas de Servicios Sociales en 2020 (casi 3 millones de euros más que en 2019) ni los 10 millones de 2021 a idéntico fin. Y miente descaradamente cuando asegura que se han registrado “recortes brutales” en becas escolares, cuando la realidad es que en el curso 2021-2022 la convocatoria ha experimentado el mayor incremento hasta hoy en becas escolares, comedor, libros y desayuno, superando los 4 millones de euros.

Taboada, cuyo compromiso con los jóvenes, cuando era la sombra que mecía la cuna de Wenceslao, se limitó a darles a los suyos chiringuitos y canonjías sectarias, oculta los más de 6 millones de euros que en 2020-2021 se han destinado a planes de empleo, escuelas taller, formación y ayudas y olvida también la intensa labor del Centro de Formación Ocupacional o programas como “Oviedo Ciudad Semilla”, en el que en tres años van a participar más de 3.000 jóvenes.

Y podría seguir (aunque no lo haré) porque en todas las críticas de Taboada no hay ni una sola verdad, fiel a esa tendencia natural de su formación a la mentira, a la manipulación, a la crispación y a convertir las instituciones, no en gobiernos eficientes sino, simplemente, en pura propaganda adoctrinadora al estilo de la izquierda más arcaica. Pero lo que sí merece un comentario es su desprecio a los resultados del buen clima político entre Canteli y Barbón. Taboada y Wenceslao fueron incapaces de entenderse con el Principado pese a compartir intereses y militancia. Por eso, ni lograron que se pusieran en marcha las obras de los institutos, ni que se hiciera la segunda fase de la ampliación del Bellas Artes, ni que se desbloqueara el futuro de la Plaza de Toros o de la Vega… ¡Qué casualidad que todo esto se esté produciendo ahora, justo cuando PP-Ciudadanos gobiernan en Oviedo, han recuperado el clima social y la paz institucional y han tendido puentes para facilitar el trabajo en común de todas las administraciones por encima de su color político!

Por último: el PP y Ciudadanos han dado en estos dos años toda una lección de seriedad, responsabilidad y lealtad, cumpliendo su acuerdo de gobierno. Entiendo que para la señora Taboada esa sea una lección política y personal muy amarga pues contradice gravemente sus modos de actuar en el tripartito, más preocupada de zancadillear o apuñalar a su dócil socio Wenceslao que en trabajar para mejorar la calidad de vida de los ovetenses. Es evidente que toda ella es una hipérbole de sí misma.